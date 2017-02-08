Нурлан Тлеубаев стал председателем совета директоров Delta Bank

АО "Delta Bank" сообщило KASE о решениях внеочередного общего собрания его акционеров, состоявшегося 7 февраля 2017 года. Согласно протоколу общего собрания акционерного общества, в Delta Bank был изменен состав совета директоров и счетной комиссии.

Собранием акционеров единогласно принято решение о досрочном прекращении полномочий председателя совета директоров Шалгимбаевой Г.Н. Нурлан Тлеубаев занял место председателя совета директоров, полномочия которого продлятся до 10 октября 2021 года.

Напомним, что 20 января 2017 года, на сайте Казахстанской фондовой биржи была выложена информация, что Тлеубаев Н. приобрел 2,295 млн акций, что составляет 9,85% акционерного капитала банка.

2 февраля 2017 года правлением Национального Банка Республики Казахстан было принято постановление № 2 от 28 января 2017 года "О выдаче Тлеубаеву Нурлану Сактапбергеновичу согласия на приобретение статуса крупного участника акционерного общества "Delta Bank", что позволило акционеру реализовать свое право участвовать в управлении акционерным обществом.

Также на повестке дня общего собрания акционеров АО "Delta Bank" обсуждался вопрос об изменении состава счетной комиссии банка, где было принято решение о досрочном прекращении полномочий члена счетной комиссии Каппара Е.Ж., вместо которого был избран директор департамента казначейства АО "Delta Bank" Абеуов К.Б.

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