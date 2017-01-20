Департамент госдоходов рассказал об изменениях в Налоговом кодексе РК

Руководитель отдела разъяснительной работы Департамента государственных доходов Нуржан Бисебаев рассказал об изменениях в Налоговом кодексе РК, вступивших в силу с 2017 года.

Начиная с этого года налоговые органы информируют налогоплательщиков о суммах исчисленных налогов на транспорт, земельный налог и на имущество на сайте ведомства. Также эта информация будет размещаться в квитанциях об оплате коммунальных услуг.

Кроме того, теперь эту информацию можно будет получить по электронной почте или через СМС-сообщение. Также вводится новый вид уведомления о наличии задолженности физических лиц по налогу на транспорт, имуществу, земельному налогу.

Помимо привычных сведений, в сообщении отражается и информация о банковских реквизитах, куда следует направить имеющуюся задолженность. Уведомления будут доставляться через почту в течение 10 рабочих дней, через Госкорпорацию «Правительство для граждан» и в личный кабинет налогоплательщика на веб-портале электронного правительства. На последние два адреса будет предоставляться информация о задолженностях, о суммах исчисленного налога, о непредоставлении налоговой отчетности, об итогах проведения проверки.

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Регистрация ИП с 2017 года перешла на уведомительный порядок. В предпринимательском кодексе исключена ст. 37 и теперь индивидуальному предпринимателю не обязательно иметь регистрацию. Перерегистрация ИП также осуществляется в уведомительном порядке. Уведомление необходимо направить в органы госдоходов и Госкорпорацию «Правительство для граждан» в течение 10 рабочих дней после изменения регистрационных данных.

В свою очередь, налоговые органы должны провести перерегистрацию в течение одного рабочего дня. По налоговому обследованию: раньше при проведении налогового обследования инспектор имел право не привлекать понятых, с 2017 года привлечение понятых обязательно.

Добавилось еще одно основание для проведения налогового обследования. Необходимость подтверждения налогоплательщика, не исполнившего уведомление о нарушениях, установленных налоговыми органами. По плательщикам НДС. В случае его отсутствия по месту нахождения к пояснению прилагаются нотариально заверенные копии документов, подтверждающие место его нахождения. Уведомления могут направлять заказным письмом либо по электронной почте.

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При возврате излишне уплаченных сумм налогов теперь налоговые органы не проводят хронометражное обследование. Те налогоплательщики, которые осуществляют деятельность по патенту, в случае если полученный доход за период действия составил меньшую сумму стоимости самого патента, имеют право сдать дополнительную отчетность, уменьшить эту сумму и написать заявление на возврат излишне уплаченных налогов. Раньше возврат проводился после проведения хронометражного обследования. Такая норма отменена для удобства налогоплательщиков.

По земельному налогу, налогу на имущество предоставлена отсрочка на один год. Исчисление налоговые органы для физических лиц будут производить не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

Уплату налогов в бюджет физические лица будут производить не позднее 1 октября года, следующего за отчетным. Таким образом, у нас появляется почти целый год для того, чтобы рассчитать наши налоги, оплатить. Исключено освобождение от уплаты налогов на имущество военнослужащих срочной службы на период ее прохождения.

С 2017 года инвалиды третьей группы освобождаются от уплаты налога на имущество в пределах 1,5-кратного МРП от общей стоимости всего имущества, находящегося на праве собственности. В случае, если социально уязвимые слои населения сдают в наем, аренду свое недвижимое имущество, то тогда налог на имущество они будут исчислять в общем порядке.

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При регистрации имущества, находящегося в совместной собственности при подаче заявления необходимо будет указать ответственное лицо за уплату налогов. С 2018 года налоговые органы начнут проводить оценку имущества физического лица. Это будет касаться тех обязательств, которые наступают в 2017 году, в 2018-м налоговые органы уже проводят оценку.

Отменена постановка и снятие с учета по месту нахождения объектов налогообложения и объектов, связанных с налогообложением. Это тоже касается физических лиц. Объекты незавершенного строительства исключаются из объектов налогообложения на имущество физических лиц.

Произошли некоторые изменения в порядке постановки на учет по уплате НДС. Теперь не нужно предоставлять нотариально заверенные документы. Отказ добровольной постановки на учет по НДС налоговый орган может вынести, если налогоплательщик на момент подачи заявления считается приостановившим представление налоговой отчетности.

Снятие с учета по НДС налоговые органы производят в одностороннем порядке без уведомления налогоплательщика, на основании вступившего в силу решения суда. Исключена норма относительно снятия с учета по НДС в случае неотражения по реализации, приобретению в течение двух следующих друг за другом налоговых периодов.

Постановка на учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности подакцизных товаров, переводится на уведомительный порядок. Уведомление предоставляется не позднее 3 рабочих дней до начала осуществления такой деятельности. С 2017 года увеличен порог СГД для проверки аудиторской организации с 60 тыс. МРП до 120 тыс. Это нововведение принято с целью снижения проводимых налоговыми органами проверок и развития рынка аудиторских компаний.

С июля этого года внедряется практика составления предварительного акта налоговой проверки. До завершения самой проверки и окончательного акта специалист налогового органа должен будет вручить проверяемому налогоплательщику предварительный акт. Налогоплательщик имеет право рассмотреть, подать свои письменные возражения, если они есть.

С июля при Министерстве финансов будет действовать апелляционная комиссия, которая будет рассматривать жалобы налогоплательщиков на результаты проверок налоговых органов. По ИПН — не считаются доходом физического лица выплаты, производимые в качестве компенсации при возникновении страховых случаев. Так было раньше и теперь — по договорам аннуитетного страхования. Доходы социально уязвимых слоев населения от прекращения обязательств по кредитам освобождаются от ИПН. Внесено уточнение, что освобождается не только сумма самого займа, но и неустойки, штрафы, пени, вознаграждение.

Имущественный доход, получаемый в иностранной валюте, пересчитывается по обменному курсу на последний рабочий день, предшествующий дате совершения оборота. Социально уязвимые категории граждан могут получить освобождение от ИПН за год в размере 75 минимальных зарплат (МЗП), в 2016 г. это сумма равнялась 55 МЗП.