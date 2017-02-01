О чем говорит укрепление тенге?

С начала нового года тенге взял уверенный курс на укрепление. По мнению экспертов, ослабление доллара по отношению к национальным валютам наблюдается по всему миру в связи с протекционистской политикой нового президента США. На курс тенге к доллару также повлияло укрепление рубля и динамика цен на нефть.

За январь 2017 года тенге укрепился по отношению к доллару на 9,96 тенге, со средневзвешенного уровня 334,2 (на 4 января) до 324,24 (на 31 января), то есть примерно на 3%. По итогам торгов 31 января средневзвешенный курс доллара составил 324,24 тенге/$, снизившись на 2,01 тенге относительно средневзвешенного курса в понедельник (30 января). Таким образом, курс национальной валюты продолжает укрепляться, побив рекордный уровень за последние 8 месяцев.

Одним из факторов, влияющим на волатильность национальной валюты, с точки зрения отдельных экспертов, является ослабление доллара. Эксперт Astana Best Consulting Group Арман Байганов полагает, что, скорее всего, тенге зафиксируется на уровне 325 тенге/$, и напоминает, что американская валюта дешевеет вследствие последних президентских выборов в США, в частности из-за экономических решений Дональда Трампа. Вкратце напомню, речь идет о семи решениях, принятых американским президентом, включающих выход страны из Транстихоокеанского партнерства (ТТП), пересмотр Североамериканского соглашения о свободной торговле (NFTA) и новую миграционную политику.

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Главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди недоумевает, почему доллар по-прежнему находится под давлением в некоторых парах. Однако при этом также отмечает, что, в целом, перспективы фискальных стимулов и снижения налогов отодвинулись на неопределенный срок, поэтому в том, что касается доллара, внимание трейдеров переключилось на меркантильную позицию Трампа.

«Спред процентных ставок, по крайней мере на ближнем конце кривой, по-прежнему указывает на укрепление. Индекс доллара должен вырасти в ближайшее время, в противном случае «быкам» придется еще долго блуждать в пустыне. Индекс доллара подобрался к отметке, откуда валюте нужно возобновлять рост, в противном случае нас ждет масштабный разворот в предыдущий диапазон и формирование циклической вершины. Пожалуй, этот отрезок времени до следующего заседания Федерального комитета по открытым рынкам на предстоящей неделе может стать решающим», - констатирует Джон Харди.

В свою очередь, аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко в комментариях «Къ» напомнила, что январь на мировом валютном рынке прошел под знаком коррекции для американского доллара, а в преддверии декабрьского заседания ФРС США наблюдался его заметный рост во многих парах, особенно это было заметно в паре USD/JPY. «Но с начала текущего года настроения на рынке поменялись, и распределение сил произошло уже не в его пользу. Отчасти это связано с протекционистской политикой нового президента США Дональда Трампа, однако свой вклад внесли также нефтяные котировки, которые продолжили тренд на укрепление», - отметила аналитик.

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Что касается дальнейшего развития валютных пар, то Анастасия Игнатенко не исключает, что некоторое удорожание американской валюты может произойти снова. «Биржевая пара USD/RUB к настоящему моменту показывает снижение по итогам января порядка 2,3%, а курс USD/KZT – падение на 2,62%. Ничего экстремального не случилось. Достигнутые курсами уровни выглядят объективными, и я полагаю, что в ближайшее время доллар может немного подорожать в рамках восходящей коррекции к рублю и тенге до уровней 61,7–62 рубля и 327,5–328 тенге соответственно», - прогнозирует собеседник «Къ».

По ее словам, такие сценарии сохраняют свою актуальность до тех пор, пока доллар США торгуется выше уровней 59 рублей и 324 тенге соответственно. И если российский ЦБ только планирует провести первое заседание года 3 февраля в 13:30 мск, то Национальный банк Казахстана свое заседание провел еще 9 января. На нем регулятор принял решение сохранить базовую ставку на уровне 12% с коридором +/-1%, несмотря на то что инфляция по итогам 2016 года превысила установленный коридор.

«От нашего регулятора я также не жду изменений в проводимой денежно-кредитной политике хотя бы потому, что традиционно в январе наблюдается скачок инфляции. Об этом свидетельствуют данные Росстата: за первые три недели января она составила 0,5%, что на 0,1% выше, чем за декабрь. Согласно Росстату главным драйвером январского роста цен стал транспорт: метро прибавило более 13%, автобус, троллейбус, трамвай — от 6 до 10%. Пока инфляционные показатели не придут в норму, Банк России не продолжит цикл снижения ключевой ставки», - добавила аналитик ГК TeleTrade.

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В то же время, говоря о влиянии ценовой политики нефти, Анастасия Игнатенко подчеркнула: «Заметный рост нефтяные контракты Вrent и WTI продемонстрировали еще в декабре, когда их стоимость увеличилась сразу на 12,58 и 8,65% соответственно. Январь они провели в уже сложившихся границах, но российский рубль и казахский тенге начали год, уже имея за собой нереализованный потенциал роста, который просто произошел со сдвигом по времени».

Аналитик ГК FOREX CLUB Валерий Полховский также оценивает влияние на валютный курс ситуации, развернувшейся на нефтяном рынке. В частности, эксперт не исключает возможного роста добычи сланцевой нефти в США из-за увеличения числа буровых. Но при этом он указывает, что в действительности пока эти опасения не очень обоснованы, поскольку с момента начала кризиса добыча в США сократилась на 800 тыс. баррелей, а число буровых в моменте падало на 70%.

«Если даже предположить, что произойдет взрыв числа буровых, и оно вернется к прежним уровням, сланцевые компании могут прибавить не более 1 млн баррелей в сутки», - считает эксперт. По его мнению, ОПЕК легко может сократить рост добычу на 1 млн и обратно сбалансировать рынок. На этом фоне, по мнению Валерия Полховского, тенге продолжит чувствовать себя достаточно уверенно. Правда, при этом аналитик полагает, что дальнейшее укрепление тенге может идти вразрез с политикой российского центробанка, которому не выгоден дальнейший рост тенге по отношению к доллару, который автоматически может сказаться на росте тенге к рублю. «А это уже негатив для экономики в этот не самый подходящий момент. Полагаю, что регулятор этого не допустит», - подчеркивает аналитик ГК FOREX CLUB.

Свой прогноз озвучили и эксперты группы Halyk Finance в отчете по финансовым поступлениям в Нацфонд РК в 2016 году и прогнозам на 2017–2018 годы. В частности, аналитики группы Мурат Темирханов и Асан Курманбеков напомнили, что в прошедшем году среднегодовая цена на нефть продолжила падение четвертый год подряд. Средняя цена нефти Вrent, в целом, за год составила $44 за баррель против $52 за баррель годом ранее. Среднегодовой курс тенге к доллару США при этом вырос с 221,7 за доллар в 2015 году до 342,2 за доллар в 2016-м. В отсутствие новых проектов добыча нефти стагнировала с 2010 года, в 2016-м снижение добычи нефти составило 1,8%.

Однако при этом, опираясь на мнение авторитетных организаций и экспертов, ожидающих повышения среднегодовой цены на нефть марки Brent до $55 за баррель в текущем году и небольшое повышение до $56,5 за баррель в следующем, эксперты Halyk Finance прогнозируют рост объемов добычи нефти до 81 млн тонн в текущем году и рост обменного курса тенге к доллару до 330 тенге/$ к концу в 2017 года и 336 тенге/$ - в 2018-м.