Объем потребкредитов за 2016 год сократился на 3%

Рынок потребительского кредитования в Казахстане перешел от стадии заморозки к сокращению - после стагнации в 2015 году, когда годовой прирост составил лишь 1,8%, в 2016 году размер рынка уменьшился на 3%, до 2,5 трлн тенге, сообщает Ranking.kz.

Банки фактически прекратили финансирование потребительских нужд населения из-за опасения ухудшения уровня жизни в Казахстане и потенциальных дефолтов казахстанцев по таким обязательствам. Статистика говорит о том, что риски кредитования в данном сегменте действительно увеличиваются. В январе-ноябре 2016 года реальные денежные доходы населения упали на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015.

Одновременно банки стали вычищать такие активы, за год объем просроченных потребительских кредитов физлиц уменьшился на 7,9%, до 198 млрд тенге.

Основной объем сокращения рынка потребкредитования наблюдался по тенговым займам - размер тенговых потребкредитов физлиц начал уходить в минус еще в 2015 году (-2,0%), в 2016 году сокращение продолжилось (-0,5%), до 2,34 трлн тенге. Доля кредитов в нацвалюте от общего портфеля составила 92,3%.

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Валютный портфель потребительских кредитов физлиц за период 2012-2014 уменьшился на 16,4%. Однако в 2015 году из-за девальвации тенге он увеличился на 56,2%. За последний год объем потребзаймов в валюте сократился на 25,7%, до 196,09 млрд тенге. Доля валютных кредитов за год уменьшилась с 10,1% до 7,7% от общего портфеля.

За 2016 год объем потребительских кредитов физлиц увеличился всего в 6 регионах из 16.

Лидирует Алматинская область - за год размер рынка вырос на 5,2 млрд тенге, до 99,1 млрд. Доля региона в общереспубликанском сегменте рынка выросла с 3,6% до 3,9%.

На втором месте Кызылординская область, показавшая рост объема потребкредитов за 2016 год на 2,4 млрд, до 86,2 млрд тенге. Доля региона в РК увеличилась с 3,2% до 3,4%.

Замыкает тройку лидеров Карагандинская область, где портфель потребкредитов физлиц вырос на 1,9 млрд и составляет 153,0 млрд тенге. Доля области на общем рынке РК выросла до 6,0%.