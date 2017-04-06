Объем торгов на KASE вырос на 57,6% по сравнению с прошлым годом

За январь–март 2017 года объем торгов на Казахстанской фондовой бирже во всех секторах рынка составил 38 499,9 млрд тенге (эквивалент 119 830,8 млн долларов США) и вырос относительно соответствующего периода 2016 года на 57,6% или на 75,1% в долларовом выражении, передает KASE.

По сравнению с предшествующим трехмесячным периодом (октябрь–декабрь 2016 года) объем торгов вырос на 80,1 % (на 87,5 % в долларовом выражении).

За январь–март 2017 года объем торгов иностранными валютами на KASE, включая операции валютного свопа, составил 20 759,8 млрд тенге (эквивалент 64 671,4 млн долларов США) и вырос относительно соответствующего периода 2016 года на 76,7% (на 98,2 % в долларовом выражении). По сравнению с предшествующим трехмесячным периодом (октябрь–декабрь 2016 года) года объем торгов иностранными валютами вырос в 1,4 раза (в 1,5 раза в долларовом выражении).

С начала года наблюдалось увеличение активности торгов государственными ценными бумагами: так, объем торгов государственными ценными бумагами за этот период составил 230,6 млрд тенге (эквивалент 713,1 млн долларов США) и вырос относительно соответствующего периода 2016 года на 19,2% (на 34,2% в долларовом выражении). По сравнению с предшествующим трехмесячным периодом прошлого года объем торгов вырос на 64,5% (на 69,7 % в долларовом выражении).

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За январь–март 2017 года объем торгов акциями составил 28,2 млрд тенге (эквивалент 87,6 млн долларов США) и вырос относительно соответствующего периода 2016 года на 49,3% (на 60,9% в долларом выражении). Однако, по сравнению с предшествующим трехмесячным периодом 2016 года объем торгов снизился на 76,0 % (на 75,1 % в долларовом выражении).

По сравнению с предшествующим трехмесячным периодом (октябрь–декабрь 2016 года) 2016 года объем торгов облигациями на Казахстанской фондовой бирже снизился значительно (на 92,5 % в тенге и 92,3 % в долларовом выражении). С начала года относительно соответствующего периода 2016 года объем торгов снизился на 39,0% (на 32,5% в долларовом выражении) и составил 9,5 млрд тенге (эквивалент 29,3 млн долларов США) за три месяца 2017 года.

Объем торгов на рынке операций репо за январь–март 2017 года составил 17 471,7 млрд тенге (эквивалент 54 329,1 млн долларов США) и вырос относительно соответствующего периода 2016 года на 40,2% раза (на 54,4% в долларовом выражении). По сравнению с предшествующим трехмесячным периодом (октябрь–декабрь 2016 года) 2016 года объем торгов вырос на 43,0% (на 48,7% в долларовом выражении).

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Также за три месяца 2017 года наблюдался значительный рост активности торгов ценными бумагами инвестиционных фондов . За январь–март 2017 года объем торгов ценными бумагами инвестиционных фондов на KASE составил 85,4 млн тенге (эквивалент 265,8 тыс. долларов США) и вырос относительно соответствующего периода 2016 года на 4,9% (на 18,8 % в долларовом выражении). По сравнению с предшествующим трехмесячным периодом (октябрь–декабрь 2016 года) 2016 года объем торгов ценными бумагами инвестиционных фондов вырос в 2,1 раза (в 2,2 раза в долларовом выражении).