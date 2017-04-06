Обрабатывающие предприятия увеличивают вклад в экономику РК

За 2016 год крупные и средние обрабатывающие предприятия выплатили налогов и других обязательных платежей и сборов на сумму 909 миллиардов тенге.

Это на 28% больше суммы за 2015 год. Тогда организации в обрпроме выплатили в бюджет и внебюджетные фонды на 11% меньше, чем в 2014 году.

Показатель собираемости налогов в отрасли улучшился до 90% с 87% годом ранее.

Рост объемов налоговых выплат предприятий отрасли наблюдался на фоне восстановления показателей прибыльности. По итогам прошлого года крупные и средние обрабатывающие производства зафиксировали чистую прибыль в размере 1,2 трлн тенге против убытка в 421 млрд тенге в 2015 году.

Предприятиям отрасли удалось резко увеличить доходы, несмотря на рост стоимости производства, в т.ч. сырья, оборудования, труда и пр. За год доходы обрабатывающих предприятий выросли на 38%, или на 2,6 трлн тенге. В том числе доходы крупных и средних компаний увеличились на 1,8 трлн тенге, или на 31%. В малом секторе прирост выручки составил 722 млрд тенге (+2 раза).

Однако рост доходов наблюдался на фоне скромного прироста производства в отрасли - индекс физического объема производства в 2016 году в обрпроме составил 100,7% против 100,2% годом ранее.

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Спрос на продукцию казахстанских производителей в 2016 году вырос, что отражается в увеличении объемов выплат предприятий отрасли по НДС и акцизам. За 2016 год сумма по НДС и акцизам, выплаченным крупными и средними предприятиями, составила 345 млрд тенге, что на 61 млрд больше объемов 2015 года.

Напомним, что в 2015 году выплаты по НДС и акцизы в бюджет РК уменьшились на 22 млрд тенге.

Самый большой прирост выплат был зафиксирован по корпоративному подоходному налогу, что неудивительно на фоне увеличения прибыли в секторе. За год объем отчислений по КНП увеличился на 70 млрд тенге. Доля КНП в общем объеме налоговых выплат выросла до 22% с 18% в 2015 году.

В РК реализуется государственная программа индустриально-инновационного развития, рассчитанная до 2019 года. Общий объем расходов на реализацию госпрограммы, предусмотренных на 4 года в республиканском бюджете, составляет 878,3 млрд тенге. В 2017 году по плану на ГПИИР-2 должно быть потрачено порядка 359,3 млрд тенге.

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Предполагается, что к 2019 году стоимость экспорта продукции обрабатывающей промышленности вырастет на 19% к уровню 2015 года, производительность труда - на 22% в реальном выражении, объем инвестиций в основной капитал обрпрома составит 4,5 трлн тенге, уровень энергоемкости в отрасли снизится не менее чем на 7%.