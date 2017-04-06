Валюта нал
USD 314.00 314.50
RUB 5.58 5.60
EUR 335.50 336.50
Валюта бирж
USD/KZT
312.08
+0.002%
EUR/KZT
332.8
+0.001%
RUB/KZT
5.58
-0.009%
EUR/USD
332.8
+0.001%
EUR/CHF
332.8
+0.001%
EUR/JPY
332.8
+0.001%
GBP/USD
389.32
+0.001%
USD/CHF
312.08
+0.002%
USD/JPY
312.08
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
312.08 332.8 5.58
+0.002% +0.001% -0.009%
Рынки
Нефть Brent
54.17
-0.004%
Нефть WTI
50.87
-0.006%
Золото
1256.7
+0.007%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1102
-0.011%
Жилье Астана
1047
-0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
54.17 50.87 1256.7
-0.004% -0.006% +0.007%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Обрабатывающие предприятия увеличивают вклад в экономику РК

06.04.2017 11:34   715   0

За 2016 год крупные и средние обрабатывающие предприятия выплатили налогов и других обязательных платежей и сборов на сумму 909 миллиардов тенге.

Это на 28% больше суммы за 2015 год. Тогда организации в обрпроме выплатили в бюджет и внебюджетные фонды на 11% меньше, чем в 2014 году.

Показатель собираемости налогов в отрасли улучшился до 90% с 87% годом ранее.

Рост объемов налоговых выплат предприятий отрасли наблюдался на фоне восстановления показателей прибыльности. По итогам прошлого года крупные и средние обрабатывающие производства зафиксировали чистую прибыль в размере 1,2 трлн тенге против убытка в 421 млрд тенге в 2015 году.

Предприятиям отрасли удалось резко увеличить доходы, несмотря на рост стоимости производства, в т.ч. сырья, оборудования, труда и пр. За год доходы обрабатывающих предприятий выросли на 38%, или на 2,6 трлн тенге. В том числе доходы крупных и средних компаний увеличились на 1,8 трлн тенге, или на 31%. В малом секторе прирост выручки составил 722 млрд тенге (+2 раза).

Утренняя сессия: доллар укрепляется...
Торги парой тенге/доллар по итогам утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже 6 апреля закрылись на уровне 313,07. По сравнению с итогами днев...

Однако рост доходов наблюдался на фоне скромного прироста производства в отрасли - индекс физического объема производства в 2016 году в обрпроме составил 100,7% против 100,2% годом ранее.

В Нацбанке рассказали о законопроекте о коллекторской деятельности

Спрос на продукцию казахстанских производителей в 2016 году вырос, что отражается в увеличении объемов выплат предприятий отрасли по НДС и акцизам. За 2016 год сумма по НДС и акцизам, выплаченным крупными и средними предприятиями, составила 345 млрд тенге, что на 61 млрд больше объемов 2015 года.

Материалы по теме

В Нацбанке рассказали о законопроекте о коллекторской деятельности

Женис Касымбек озвучил план снижения цен на авиабилеты по РК

Утренняя сессия: доллар укрепляется

С начала года ссудный портфель БВУ сократился на 2,4%

Нацбанк прокомментировал передачу ФПК правительству

Напомним, что в 2015 году выплаты по НДС и акцизы в бюджет РК уменьшились на 22 млрд тенге.

Самый большой прирост выплат был зафиксирован по корпоративному подоходному налогу, что неудивительно на фоне увеличения прибыли в секторе. За год объем отчислений по КНП увеличился на 70 млрд тенге. Доля КНП в общем объеме налоговых выплат выросла до 22% с 18% в 2015 году.

В РК реализуется государственная программа индустриально-инновационного развития, рассчитанная до 2019 года. Общий объем расходов на реализацию госпрограммы, предусмотренных на 4 года в республиканском бюджете, составляет 878,3 млрд тенге. В 2017 году по плану на ГПИИР-2 должно быть потрачено порядка 359,3 млрд тенге.

Женис Касымбек озвучил план снижения цен на авиабилеты по РК

Предполагается, что к 2019 году стоимость экспорта продукции обрабатывающей промышленности вырастет на 19% к уровню 2015 года, производительность труда - на 22% в реальном выражении, объем инвестиций в основной капитал обрпрома составит 4,5 трлн тенге, уровень энергоемкости в отрасли снизится не менее чем на 7%.

Высказать свое мнение
met
Вопрос дня
С 1 июля 2017 года в Казахстане вступит в действие обязательное медицинское страхование, согласно которому работник и работодатель к 2020 году должны выплачивать 5% (2% и 3% соответственно) от своих доходов в ФСМС. Как Вы к этому относитесь?
  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться

  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг
    61

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение
    12

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь
    175

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться
    190

Цифра дня
12
терактов
предотвращено в Казахстане за 2016 год, по данным КНБ РК
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное