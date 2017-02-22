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Общая сумма пенсионных накоплений ЕНПФ составила 6,71 трлн тенге

22.02.2017 11:36   1454   0

Общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 февраля 2017 года составила 6,71 трлн тенге, сообщает пресс-служба ЕНПФ.

Количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) вкладчиков (получателей) по всем видам договоров на 1 февраля 2017 года составило 10,04 млн единиц, в том числе за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) – 9,58 млн единиц. Количество ИПС вкладчиков по обязательным профессиональным пенсионным взносам составило 421,25 тысяч единиц, а по добровольным пенсионным взносам – 38,99 тысяч единиц.

Общая сумма поступлений в январе 2017 года составила 61,2 млрд тенге. Сумма возвращенных взносов составила 0,4 млрд тенге, с учетом возврата в республиканский бюджет 50% от суммы обязательных пенсионных взносов, перечисленных за счет бюджетных средств до 1 января 2016 года в пользу военнослужащих и сотрудников силовых структур.

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Сумма чистого инвестиционного дохода, начисленного на ИПС вкладчиков с начала 2017 года, составила 10,79 млрд тенге.

За январь 2017 года сумма пенсионных выплат из ЕНПФ составила 43,14 млрд тенге, в том числе переводы в страховые организации 2,09 млрд тенге.

Нацбанк РК: инфляция в Казахстане в течение 2017 года составит 6-8%

Информацию о состоянии пенсионных накоплений (в том числе о начисленном инвестиционном доходе) на своем ИПС вкладчик (получатель) может получить в одном из 231 центра персонального обслуживания ЕНПФ, посредством почтовой связи, по электронной почте, на сайте ЕНПФ или через мобильное приложение.

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11,1
трлн тенге
прогноз по расходам республиканского бюджета в 2017 году
Цитата дня
Банки Казахстана останутся подвержены повышенным рискам неплатежеспособности в условиях ухудшившейся операционной среды
Аналитики
международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service
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