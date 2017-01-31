Доходность по пенсионным активам ЕНПФ за 2016 год составила 7,95%

Доходность по пенсионным активам за 12 месяцев 2016 года составила 7,95%. Общая сумма пенсионных накоплений составила 6,69 трлн тенге, - сообщает пресс-служба ЕНПФ.

Количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) вкладчиков (получателей) по всем видам договоров на 1 января 2017 года составило 10,04 млн единиц, в том числе за счет обязательных пенсионных взносов – 9,58 млн единиц.

Количество ИПС вкладчиков по обязательным профессиональным пенсионным взносам составило 420 тыс. единиц, а по добровольным пенсионным взносам – 39 тыс. единиц. Основная доля всех пенсионных накоплений состоит из накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов.

При этом по общему количеству ИПС с пенсионными накоплениями на первом месте Алматы (1 680 135 ИПС); на втором Южно-Казахстанская область (956 737 ИПС), на третьем Карагандинская область (823 897 ИПС).

Сумма пенсионных выплат из ЕНПФ за январь – декабрь 2016 года составила 169,69 млрд тенге, в том числе переводы в страховые организации 22,69 млрд тенге. Для сравнения, за 2015 год суммы составили 141,12 млрд и 24,23 млрд тенге соответственно.

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