Общественный совет ЕНПФ рассмотрит вложение 50 млрд тенге в ж/д отрасль

Общественный совет ЕНПФ готовит запрос о вложении 50 млрд тенге из ЕНПФ на субсидирование железнодорожной отрасли, сообщил председатель Общественного совета при Едином накопительном пенсионном фонде Досым Сатпаев.
«Прошла информация о том, что из ЕНПФ собираются взять 50 миллиардов тенге на субсидирование железнодорожной отрасли. В связи с этим Общественный совет при ЕНПФ уже готовит запрос ЕНПФ и Национальному банку РК по поводу данного решения, которое может противоречить интересам вкладчиков», - сообщил Досым Сатпаев на свое странице в Facebook.
Напомним, что вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау на коллегии ведомства сообщил о том, что из Единого Накопительного Пенсионного Фонда на поддержку железнодорожной отрасли выделят 50 млрд тенге.
Альберт Рау уточнил, что многомиллиардные средства пойдут на субсидирование железнодорожного машиностроения. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт.
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Текст запроса общественного совета к ЕНПФ и Национальному банку РК
В связи с сообщением о намерении выделить из Единого накопительного пенсионного фонда 50 миллиардов тенге на поддержку железнодорожной отрасли, Общественный совет при ЕНПФ намерен прояснить ситуацию.
1. Насколько эта информация соответствует действительности, кем и когда было принято это решение, если да, то является ли оно открытым?
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2. Если это решение действительно, какие компании станут получателями денег из ЕНПФ? Каковы условия их использования?
3. Согласны ли Учредитель и акционер фонда - Правительство РК в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов и Национальный банк РК с таким заявлением ведомства на привлечение средств фонда, которое озвучил вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау?
4. Каков порядок рассмотрения подобных заявок на пенсионные активы, каковы критерии отбора эмитентов, оценки рисков, и главное – гарантии возврата и доходности?
5. Каков механизм принятия инвестиционных решений? Насколько при их принятии инвестиционный управляющий руководствуются задачей сохранения и приумножения пенсионных накоплений?
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6. Насколько подобные инвестиции соответствуют инвестиционной декларации в частности и интересам вкладчиков в целом?
7. Какие еще эмитенты, ведомства, госпрограммы проявляют интерес к пенсионным активам?
8. Просим предоставить полную информацию по эффективности ранее сделанных инвестиций ПА в подобные проекты, в развитие инфраструктуры с позиции эффективности, доходности, управления рискамис момента создания ЕНПФ, то есть с 2014 года.
Общественный совет при ЕНПФ.