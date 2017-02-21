Общественный совет ЕНПФ рассмотрит вложение 50 млрд тенге в ж/д отрасль

Общественный совет ЕНПФ готовит запрос о вложении 50 млрд тенге из ЕНПФ на субсидирование железнодорожной отрасли, сообщил председатель Общественного совета при Едином накопительном пенсионном фонде Досым Сатпаев.

«Прошла информация о том, что из ЕНПФ собираются взять 50 миллиардов тенге на субсидирование железнодорожной отрасли. В связи с этим Общественный совет при ЕНПФ уже готовит запрос ЕНПФ и Национальному банку РК по поводу данного решения, которое может противоречить интересам вкладчиков», - сообщил Досым Сатпаев на свое странице в Facebook.

Напомним, что вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау на коллегии ведомства сообщил о том, что из Единого Накопительного Пенсионного Фонда на поддержку железнодорожной отрасли выделят 50 млрд тенге.

Альберт Рау уточнил, что многомиллиардные средства пойдут на субсидирование железнодорожного машиностроения. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт.

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Текст запроса общественного совета к ЕНПФ и Национальному банку РК

В связи с сообщением о намерении выделить из Единого накопительного пенсионного фонда 50 миллиардов тенге на поддержку железнодорожной отрасли, Общественный совет при ЕНПФ намерен прояснить ситуацию.

1. Насколько эта информация соответствует действительности, кем и когда было принято это решение, если да, то является ли оно открытым?

2. Если это решение действительно, какие компании станут получателями денег из ЕНПФ? Каковы условия их использования?

3. Согласны ли Учредитель и акционер фонда - Правительство РК в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов и Национальный банк РК с таким заявлением ведомства на привлечение средств фонда, которое озвучил вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау?

4. Каков порядок рассмотрения подобных заявок на пенсионные активы, каковы критерии отбора эмитентов, оценки рисков, и главное – гарантии возврата и доходности?

5. Каков механизм принятия инвестиционных решений? Насколько при их принятии инвестиционный управляющий руководствуются задачей сохранения и приумножения пенсионных накоплений?

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6. Насколько подобные инвестиции соответствуют инвестиционной декларации в частности и интересам вкладчиков в целом?

7. Какие еще эмитенты, ведомства, госпрограммы проявляют интерес к пенсионным активам?

8. Просим предоставить полную информацию по эффективности ранее сделанных инвестиций ПА в подобные проекты, в развитие инфраструктуры с позиции эффективности, доходности, управления рискамис момента создания ЕНПФ, то есть с 2014 года.

Общественный совет при ЕНПФ.