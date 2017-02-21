Валюта нал
USD 317.70 318.00
RUB 5.50 5.52
EUR 337.00 337.00
Валюта бирж
USD/KZT
317.26
+0.006%
EUR/KZT
334.36
+0.014%
RUB/KZT
5.47
+0.005%
EUR/USD
334.36
+0.014%
EUR/CHF
334.36
+0.014%
EUR/JPY
334.36
+0.014%
GBP/USD
394.1
+0.009%
USD/CHF
317.26
+0.006%
USD/JPY
317.26
+0.006%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
317.26 334.36 5.47
+0.006% +0.014% +0.005%
Рынки
Нефть Brent
56.17
+0.009%
Нефть WTI
53.68
+0.006%
Золото
1231.3
-0.006%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1088
+0.010%
Жилье Астана
1050
+0.012%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
56.17 53.68 1231.3
+0.009% +0.006% -0.006%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Общественный совет ЕНПФ рассмотрит вложение 50 млрд тенге в ж/д отрасль

21.02.2017 13:14   1036   0

Общественный совет ЕНПФ готовит запрос о вложении 50 млрд тенге из ЕНПФ на субсидирование железнодорожной отрасли, сообщил председатель Общественного совета при Едином накопительном пенсионном фонде Досым Сатпаев.

«Прошла информация о том, что из ЕНПФ собираются взять 50 миллиардов тенге на субсидирование железнодорожной отрасли. В связи с этим Общественный совет при ЕНПФ уже готовит запрос ЕНПФ и Национальному банку РК по поводу данного решения, которое может противоречить интересам вкладчиков», - сообщил Досым Сатпаев на свое странице в Facebook.

Напомним, что вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау на коллегии ведомства сообщил о том, что из Единого Накопительного Пенсионного Фонда на поддержку железнодорожной отрасли выделят 50 млрд тенге.

Доллар упал до 317 тенге...
Торги парой тенге/доллар по итогам утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже 21 февраля закрылись на уровне 317,65. По сравнению с итогами дн...

Альберт Рау уточнил, что многомиллиардные средства пойдут на субсидирование железнодорожного машиностроения. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт.

Правительство утвердило перечень республиканских бюджетных инвестиций

Текст запроса общественного совета к ЕНПФ и Национальному банку РК

В связи с сообщением о намерении выделить из  Единого накопительного пенсионного фонда 50 миллиардов тенге на поддержку железнодорожной отрасли, Общественный совет при ЕНПФ намерен прояснить ситуацию.

1.    Насколько эта информация соответствует действительности, кем и когда было принято это решение, если да, то является ли оно открытым?

Материалы по теме

Правительство утвердило перечень республиканских бюджетных инвестиций

ЕБРР рассматривает возможность кредитования проекта «Кызыл»

Прибыль HSBC Holdings упала на 62%

Доллар упал до 317 тенге

Из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли

2.    Если это решение действительно, какие компании станут получателями денег из ЕНПФ? Каковы условия их использования?

3.    Согласны ли Учредитель и акционер фонда - Правительство РК в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов и Национальный банк РК с таким заявлением ведомства на привлечение средств фонда, которое озвучил вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау?

4.    Каков порядок рассмотрения подобных заявок на пенсионные активы, каковы критерии отбора эмитентов, оценки рисков, и главное – гарантии возврата и доходности?

5.    Каков механизм принятия инвестиционных решений? Насколько при их принятии инвестиционный управляющий руководствуются задачей сохранения и приумножения пенсионных накоплений?

ЕБРР рассматривает возможность кредитования проекта «Кызыл»

6.    Насколько подобные инвестиции соответствуют инвестиционной декларации в частности и интересам вкладчиков в целом?

7.    Какие еще эмитенты, ведомства, госпрограммы проявляют интерес к пенсионным активам?

8.    Просим предоставить полную информацию по эффективности ранее сделанных инвестиций ПА в подобные проекты, в развитие инфраструктуры с позиции эффективности, доходности, управления рискамис момента создания ЕНПФ, то есть с 2014 года.    

Общественный совет при ЕНПФ.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
С начала 2017 года уже 4 банка объявили о переговорах по возможному слиянию, поглощению или объединению. По мнению экспертов, консолидация банков продолжится. Как Вы это оцениваете?
  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства

  • Позитивно, это укрепит надежность банков

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы

  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства
    82

  • Позитивно, это укрепит надежность банков
    89

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис
    166

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы
    71

Цифра дня
11,1
трлн тенге
прогноз по расходам республиканского бюджета в 2017 году
Цитата дня
Банки Казахстана останутся подвержены повышенным рискам неплатежеспособности в условиях ухудшившейся операционной среды
Аналитики
международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное