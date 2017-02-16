Общественный Совет при ЕНПФ начал свою работу

Официально начал свою работу Общественный Совет при ЕНПФ по вопросам пенсионного обеспечения, создание которого инициировано решением правления АО «ЕНПФ», сообщается в пресс-релизе акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд".

Совет создан в целях изучения мнений всех участников накопительной пенсионной системы по значимым вопросам, касающихся улучшения пенсионного обеспечения и совершенствованию деятельности ЕНПФ. Кроме того, принципиально новый независимый консультативно-совещательный орган при Фонде станет площадкой для осуществления общественного контроля и выработки рекомендаций по совершенствованию деятельности ЕНПФ, обсуждения вопросов по улучшению пенсионного законодательства и выявления проблемных вопросов доверия населения к накопительной пенсионной системе Республики Казахстан.

В четверг, 16 февраля 2017 года, состоялось первое заседание Общественного Совета. В своем приветственном слове председатель правления Наурызбаева Нурбуби Серекхажиевна отметила, что функционирование накопительной пенсионной системы Казахстана и деятельность ЕНПФ как оператора системы на сегодняшний день является одним из актуальных вопросов для каждого казахстанца. «Разделяя интерес общественности и понимая, что необходимо учитывать мнения всех участников пенсионной системы, мы и предложили создать Общественный Совет при ЕНПФ как независимый консультативно-совещательный орган, формируемый на основе гласности, добровольного участия экспертов, членов общественных организаций, вкладчиков, получателей ЕНПФ, средств массовой информации», - сообщила она.

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На первом заседании был утвержден окончательный состав, обсужден проект Положения об Общественном Совете, избран председатель, рассмотрены вопросы прозрачности деятельности ЕНПФ. Положение об Общественном Совете с учетом замечаний будет утверждено на следующем заседании.

Общественный Совет будет осуществлять свою деятельность на основании принципов гласности, добровольности и равной социальной ответственности всех членов Совета за принимаемые ими решения.

В состав Совета вошли независимые эксперты, представители общественных организаций, представители СМИ и блогосферы, вкладчики и получатели ЕНПФ.

Председателем Общественного Совета был избран известный казахстанский политолог Досым Сатпаев. Внепланово, но путем открытого голосования было решено выбрать и заместителя председателя Совета. Большинством голосов на данную позицию было решено выбрать заместителя главного редактора газеты «Деловой Казахстан» Алевтину Донских.

Членам Совета был представлен план мероприятий по повышению информационной прозрачности деятельности АО «ЕНПФ» на 2017 год, который включает работу Общественной приемной, проведение дней открытых дверей, создание и ведение официальной блог-платформы председателя правления АО «ЕНПФ», информационно-разъяснительную работу с населением.

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Вся работа Общественного Совета будет максимально открытой: протоколы всех встреч будут опубликованы на официальном сайте ЕНПФ www.enpf.kz. Председатель правления АО «ЕНПФ» Нурбуби Наурызбаева выразила надежду, что Совет справится со всеми поставленными задачами, «его работа будет конструктивной, и совместными усилиями мы сделаем накопительную пенсионную систему более прозрачной, понятной и эффективной для каждого казахстанца».