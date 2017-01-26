Опасны ли финансовые пирамиды криптовалют для потенциальных инвесторов?

Биткоин являлся самой стабильной валютой в мире последние 7 лет, обойдя по этому показателю даже золото, так как в отличие от традиционных валют он подчиняется своим внутренним законам спроса и предложения и не так сильно зависит от геополитических факторов. Вместе с тем финрегуляторы разных стран проявляют очевидное беспокойство, предупреждая население о негативных последствиях игры в виртуальном мире. И надо признать - не без основания, ведь многие криптовалюты до боли напоминают небезызвестную фирму МММ.

Криптовалюты представляют собой удивительное сочетание открытости и защищенности, и, без всяких сомнений, в будущем они будут играть крайне важную роль в финансовой системе. Во-первых, клиент будет знать досконально, что происходило с его деньгами после передачи их кредитной организации, а финансовая система должна будет только выиграть от нового уровня прозрачности. Во-вторых, соперничество между банками претерпит значительные изменения - конкуренты смогут отслеживать операции друг друга.

На чем зиждется беспокойство ЦБ в вопросе криптовалют

В РК изменилась финансовая модель поведения

Популярность криптовалют в глобальном финансовом мире очевидна. Однако официальные структуры весьма настороженно относятся к виртуальным деньгам, и, видимо, есть причина. По информации Bloomberg, в январе Народный банк Китая (НБК) начал проверки шанхайской биржи BTCC и пекинских OKCoin и Huobi. Первые результаты уже есть. «Эти биржи допускали нарушения, поскольку участвовали в маржинальном финансировании, что оборачивалось аномальной волатильностью на рынке, – говорится в заявлении НБК. – Проверки также показали, что у этих бирж отсутствует контроль за отмыванием денег, который отвечал бы международным требованиям». По данным шанхайского подразделения НБК, биржи биткоинов «занимались бизнесом, выходившим за пределы разрешенного им, и предоставляли финансовые услуги, нарушая правила».

Вообще, биткоин славится волатильностью, но в январе скачки курса были резкими даже для него. 5 января биткоин подорожал до исторического максимума – $1161,89 (предыдущий рекорд был в конце 2013 года – $1147), но на следующий день стало известно о проверках на BTCC, а 11 января – о проверках на OKCoin и Huobi. 12 января за биткоин давали лишь $752,5.

Китайские инвесторы увеличивают свое присутствие в Казахстане

Затем биткоин снова начал дорожать, и сегодня он поднялся до $924. Свою роль сыграли не только проверки НБК, но и заявление трех ведущих китайских криптовалютных бирж OKCoin, Huobi и BTCC, которые в минувшее воскресенье объявили о том, что с 24 января они будут взимать комиссию за операции с биткоином и Litecoin. Ее размер составит 0,2% от транзакции. Новая мера будет способствовать «дальнейшему пресечению манипулирования рынком и снижению экстремальной волатильности», говорится в одном из сообщений НБК.

Не отстает от китайского регулятора и Национальный банк РК, на прошлой неделе распространивший сообщение с предупреждением о том, что некие появившиеся в стране организации, предоставляющие инвестиционные услуги для населения с использованием криптовалют, могут отказаться ловушкой. В частности, в сообщении финрегулятора отмечено: «По приобретенным криптовалютам представители данных организаций обещают клиентам – физическим лицам высокие доходы (завышенные проценты) по истечении установленного времени, несопоставимые с действующими ставками на финансовом рынке. Высокие вознаграждения выплачиваются за счет привлечения значительного количества участников и денежных поступлений новых клиентов, обеспечивая таким образом наличие денег в обороте.

При прекращении оборота (потока) денег или их нехватке для покрытия текущих обязательств данные организации закрываются и все выплаты прекращаются».

Нацбанк РК беспокоит, что криптовалюты в целом не имеют привязки к официальной денежной единице либо иным реальным активам. К тому же, поскольку процесс обращения криптовалют полностью децентрализован, отсутствует и возможность его управления Нацбанком. По мнению экспертов «Къ», понять позицию регулятора можно. Криптовалюты размывают возможности ЦБ по управлению денежными потоками, дают шанс проводить неподконтрольные госорганам платежи, иметь анонимные счета. Все это никак не вяжется с трендами централизации и усиления госуправления, которые сформировались в последние годы. Хотя, как подчеркивают аналитики, тут главное не спутать отношение властей к криптовалютам с отношением к blockchain-технологии, которая лежит в основе большинства из них. Суть в том, что эти технологии активно изучаются центробанками, и не исключено, что будут использоваться ими в обозримом будущем.

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А пока аналитики все же признают, что озабоченность регулятора имеет под собой некоторые основания. По мнению директора по инновациям SAS Россия/СНГ Юлия Гольдберга, многие криптовалюты до боли напоминают небезызвестную фирму МММ, причем не только идеями, но и способами их продвижения на рынок. «Даже в обзорах криптовалют о многих пишут такими словами: «Эта валюта будет очень популярна, ее создатели активно вкладываются в маркетинг». Посмотрев этот маркетинг, понимаешь, что Леня Голубков все еще с нами», - сказал «Къ» эксперт.

Когда не знаешь, как запретить, надо стать во главе

Криптовалюты, возникшие из технологии «блокчейн», и в частности биткоин, настолько революционное явление, что даже отношение к ним пока еще четко не сформировано ни у властей России, на которую ориентируется Казахстан, ни тем более у нас. Кстати, последняя позиция Центрального банка РФ была высказана на Гайдаровском форуме в январе 2017 года. Зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова сказала, что ЦБ не будет запрещать биткоин, но пока нужно понять, как относиться к данному явлению, и лишь потом выстраивать регуляторную базу.

Однако криптовалюта популярна за рубежом из-за того, что платежи с ее помощью анонимны, не имеют ограничений. При этом, как подчеркнул в комментариях «Къ» аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман, все трансакции открыты и видны в сети, что создает их дешевизну, удобство, скорость - до нескольких секунд. Но контрагенты переводов денег никому не известны, они зашифрованы адресами. Нет посредников в виде банков, платежных систем, у которых можно было бы получить информацию или ограничить платежи. Это создает опасность хождения неконтролируемых денег наряду с национальной валютой, финансирования незаконной деятельности, денежных потерь контрагентов.

Опыт России показывает, что бороться с инновационными технологиями себе же дороже. Минфин и Генпрокуратура РФ вынесли предложение о запрете использования биткоина в России вплоть до уголовной ответственности. Но данный законопроект все же не получил развития. Ведь плюсы криптовалюты и ее лавинообразное развитие в мире таковы, что запрет может вызвать технологическое отставание страны в финансово-информационной сфере. Да и сама технология «блокчейн» по передаче информации исключительно перспективна и признана на государственном уровне. А она в свою очередь порождает биткоин как неизбежный побочный продукт. Но на вопрос «Къ», как именно введение криптовалюты может повлиять на банковскую систему, пока никто из экспертов не может дать однозначный ответ. Сегодня пока лишь очевидно, что система «блокчейн» способна полностью изменить правила игры и пошатнуть позиции тех игроков, которые чувствовали себя уверенно на протяжении многих лет.

В этой связи, как отметил «Къ» руководитель аналитического отдела eToro в России и СНГ Михаил Мащенко, становится понятно, почему центральные банки не торопятся давать зеленый свет новой технологии либо стараются создать альтернативу, как Банк Англии, создавший RSCoin. «Время идет, финансовая сфера меняется, а криптовалюты занимают в ней все больше места, и рано или поздно они станут такой же обыденностью для людей, как пластиковые карты и электронные кошельки. Было бы достаточно глупо упустить свой шанс оказаться в лидерах экономики будущего и запретить «суррогаты» окончательно», - полагает Михаил Мащенко.

В свою очередь в ответ на вопрос «Къ» Марк Гойхман предположил, что наиболее вероятное развитие событий в дальнейшем будет идти по принципу «если движение нельзя остановить, его надо возглавить». Очевидно, по примеру и Европы, и Америки, и Азии биткоины запрещать в России и Казахстане не станут. Они получат дальнейшее развитие. Однако негативные стороны цифровой валюты потребуют и разъяснительных, и регулирующих мер от финансовых ведомств. Какими они будут – пока понимания нет ни у кого, это покажет время.

Кому интересны виртуальные деньги?

В целом, по словам эксперта Юлия Гольдберга, криптовалютами пользуются либо инвесторы, которые надеются разбогатеть на росте курса, либо лица или организации, которые не могут или не хотят вести расчет в традиционных валютах. Например, если у кого-то на счета в традиционной валюте или в долларах наложен арест, то он может заплатить своим контрагентам в биткоинах. И никто его в этом случае не остановит. Если контрагент принимает биткоины, то сделка состоится. Однако, по словам Юлия Гольдберга, криптовалюты популярны пока исключительно в узкой среде специалистов и инвесторов, специализирующихся на инвестициях в такую экзотику.

Для рядовых граждан реальной потребности в криптовалютах еще нет. Хотя, если правительства разных стран будут активно вытеснять у себя наличные расчеты в погоне за прозрачностью экономики и повышением собираемости налогов, аналитики не исключают роста интереса к криптовалютам даже в среде МСБ.

«На конференции Blockchain и Bitcoin, которая прошла в Москве осенью, оба зала (и в секции для инвесторов, и в технологической секции) были битком. Но что такое несколько сот продвинутых человек против нескольких миллионов, инвестирующих традиционно в ценные бумаги или иностранную валюту? Полагаю, что в силу высоких рисков значительных колебаний курса, непрозрачности эмиссии для простого обывателя, отсутствие гарантирующего эмитента, отсутствия законодательной базы для использования криптовалюты вряд ли станут очень популярны в наших странах в обозримом будущем», - говорит «Къ» эксперт.