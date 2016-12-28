Операция «Ы» с пенсионными деньгами казахстанцев

Департамент КНБ Алматы возбудил уголовное дело по факту приобретения Единым накопительным пенсионным фондом (ЕНПФ) облигаций ТОО «Бузгул Аурум». Эксперты «Къ» поддерживают это решение и полагают, что инвестирование и использование государственных денег не должно быть тайной.

С 21 декабря ДКНБ г. Алматы проводится проверка деятельности Акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» с участием Нацбанка РК. Проверка осуществляется по операциям, совершенным акционерным обществом ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов.

С чего начиналась история?

Собственные активы АО «ЕНПФ» формируются за счет его капитала и результатов хозяйственной деятельности. Управление собственными активами осуществляется АО «ЕНПФ» самостоятельно, отметили в Нацбанке. Напомним, речь идет о сумме 5 млрд тенге, которые фонд инвестировал в облигации ТОО «Бузгул Аурум». Основной деятельностью данного предприятия является проведение геологической разведки и изысканий (без научных исследований и разработок). По информации, опубликованной на сайте KASE, собственный капитал компании составляет 14 914 551 тыс. тенге, уставной капитал – 14 919 139 тыс. тенге, совокупные активы – 15 088 469 тыс. тенге.

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Как сообщали отдельные СМИ, компания намеревалось вложить средства, полученные от размещения облигаций в добычу золота на одноименных месторождениях. Но возникла проблема в уточнении данных по запасам дорогого металла. Тем не менее, в конце сентября текущего года предложение по приобретению облигаций ТОО, поступило на рассмотрение Инвестиционного комитета ЕНПФ, который и одобрил его. В результате, в начале октября через KASE было приобретено 500 тысяч облигаций ТОО на сумму в 5 млрд тенге. При этом по данным биржи следует, что в торгах участвовал всего один участник, подавший одну заявку на всю указанную сумму.

Действие в рамках закона

ЕНПФ, комментируя информацию по поводу приобретения облигаций ТОО «Бузгул Аурум», официально заявляет, что в инвестиционном портфеле пенсионных активов нет указанных ценных бумаг. В частности, в сообщении сказано, что инвестирование пенсионных активов осуществляется Национальным Банком в соответствии с перечнем финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов, утвержденного Правительством РК, и лимитов инвестирования в соответствии с Декларацией.

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Между тем, по словам заместителя директора департамента рынка ценных бумаг НБ РК Елены Никифоровой, инвестор принимает все инвестиционные риски на себя. Следовательно, прежде чем приобретать бумаги, фонд должен был не просто просчитать риски, но и рассмотреть вопрос коллегиально, а также решить в каких пропорциях и в какие инструменты вкладывать средства.

«ЕНПФ за счет собственных средств сделку провел. Факт налицо. Эта сделка прошла на организованном рынке на торговой системе Казахстанской фондовой биржи. Место проведения: специализированные торги первичного размещения. Покупатель – ЕНПФ. Сумма сделки 5 млрд тенге, то есть, ЕНПФ за счет собственных средств эту сделку провел, никакого отношения к управлению пенсионными активами, который осуществляет Национальный банк, не имеет. Уголовное дело возбуждено следственным управлением ДКНБ Алматы», – отметил в свою очередь директор департамента защиты прав потребителей и внешних коммуникаций Александр Терентьев.

Лукавство вокруг «собственных средств»

Между тем, в комментариях «Къ» председатель правления Финпотребсоюза, экс-председатель Ассоциации пенсионных фондов Айдар Алибаев заметил, что заявления об использовании собственных средств ЕНПФ, мягко говоря, лукавство. «Пенсионные активы складываются из двух частей. В первом случае это активы людей, которые отчисляются из заработной платы и управляются НБ РК, который инвестирует их в разные бумаги для увеличения доходности. Во-вторых, это собственные средства фонда, состоящие из уставного капитала и комиссии за инвестиционную деятельность. И поскольку суммарные активы составляют порядка 6,5 трлн тенге, то и комиссия, следовательно, тоже получается приличная. Но лукавство как раз заключается в том, что ЕНПФ – это в первую очередь государственное предприятие, а никак не частное, и получается, что так называемые собственные активы фонда, тоже принадлежат государству. А это значит, что ЕНПФ не имеет права вкладывать их в какие попало бумаги и говорить потом всем, что можно успокоиться. В этом плане я рассматриваю действия ДКНБ Алматы, заинтересовавшегося, куда уходят деньги людей, только как плюс», – пояснил Айдар Алибаев.

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Ранее, по его словам, будучи еще главой Ассоциации, он неоднократно обращался по сомнительным и мутным сделкам пенсионных фондов в правоохранительные органы. Но последние не обращали на это внимания. Поэтому то, что происходит сейчас, с точки зрения эксперта, говорит лишь о том, что все прекрасно понимают, что инвестирование и использование государственных денег не должно быть тайной, иначе у людей возникает ощущение, что в проводящихся сделках не все чисто.

Информация к сведению

Пенсионные накопления в ЕНПФ по состоянию на 1 декабря 2016 года составили 6,64 трлн тенге. С начала 2016 года пенсионные накопления увеличились на 808,7 млрд тенге. Сумма чистого инвестиционного дохода, начисленного на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков с начала текущего года, составила 484,3 млрд тенге. Общая сумма поступлений с января по ноябрь текущего года составила 627,3 млрд тенге. Сумма пенсионных выплат — 156,1 млрд тенге, в том числе переводы в страховые организации — 19,8 млрд тенге.