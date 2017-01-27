Основной целью Нацбанка является обеспечение стабильности цен

На 2017 год Национальный Банк устанавливает целевой коридор по инфляции – 6-8%. Достижение и поддержание целевого ориентира, при прочих равных условиях, будет обеспечиваться Национальном Банком на всем протяжении 2017 года, сообщил директор Департамента исследований и статистики НБ РК Виталий Тутушкин сегодня во время встречи с журналистами в Алматы.

Как отметил Виталий Тутушкин, основной целью Национального банка является обеспечение стабильности цен. «Стабильность цен в долгосрочной перспективе способствует долгосрочному устойчивому экономическому развитию. Национальный Банк вместе с обеспечением ценовой стабильности создает условия для поддержания финансовой стабильности, смягчения влияния внешних шоков на экономику и предупреждения накопления дисбалансов в финансовой системе», - сказал он в ходе своего выступления.

По его словам, при режиме инфляционного таргетирования Национальный Банк устанавливает целевой уровень инфляции, достижение которого осуществляется применением инструментов денежно-кредитно й политики. «Целевой уровень инфляции на 2017 год – 6-8%, 2018 – 5-7%, 2019 – 4-6%, 2020 – сохранение инфляции на уровне менее 4%», - уточнил В. Тутушкин.

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Представитель НБ РК перечислил основные преимущества режима инфляционного таргетирования, в соответствии с которым НБРК проводит свою денежно-кредитну ю политику с августа 2015 года. Это четкое определение целей ДКП; рост доверия рынков к ДКП; управление инфляционными ожиданиями; открытость и транспарентность ДКП; поддержание стабильного роста экономики; независимость центрального банка от правительства.

«В течение 2016 года Национальный Банк внедрял в свою практику и совершенствовал основные составляющие инфляционного таргетирования таким образом, чтобы оказать влияние на денежно-кредитны е условия в экономике и, в конечном итоге, достичь основной цели по инфляции», - заключил В. Тутушкин.

Среди других целей, кроме удержания инфляции в целевом коридоре, поставленных Национальным Банком перед собой в 2017 году, это:

Совершенствовани е инструментов ДКП

Национальный Банк будет уделять особое внимание инструментам открытого рынка, которые выполняют основную роль в регулировании краткосрочной ликвидности на денежном рынке. В дополнение к краткосрочным нотам, аукционам по покупке ценных бумаг с обратной продажей (кредитный аукцион) Национальный Банк планирует внедрить депозитные аукционы.

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Совершенствовани е коммуникационной политики

Национальный Банк продолжит работу по повышению открытости и улучшению коммуникационной политики Национального Банка. Обеспечение должного уровня транспарентности позволит повысить доверие казахстанцев к Национальному Банку, снизить инфляционные и девальвационные ожидания и более эффективно проводить денежно-кредитну ю политику.

Построение кривой доходности

Продолжатся работы по формированию безрисковой кривой доходности, которая является индикатором рыночных ожиданий по процентным ставкам. На краткосрочном сегменте кривой Национальный Банк будет выпускать ноты с различными сроками погашения. В случае необходимости будут продолжены операции по покупке и продаже государственных ценных бумаг на вторичном рынке.

Восстановление кредитования экономики

Снижение стоимости фондирования и восстановление кредитования реального сектора экономики будет происходить по мере стабилизации цен и восстановления деловой активности. В данном контексте Национальный Банк будет устанавливать процентные ставки на уровне, способствующем стабилизации долгосрочных ожиданий по инфляции и поддерживающим спрос на тенговые активы. Таким образом, будут создаваться макроэкономическ ие условия, способствующие росту кредитования экономики банками.

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Следование плавающему обменному курсу

Национальный Банк и в дальнейшем будет неотступно следовать режиму плавающего обменного курса тенге. Это позволит не накапливать дисбалансы в финансовом секторе, а также повышать устойчивость экономики к внешним шокам.