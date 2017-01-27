Основной целью Нацбанка является обеспечение стабильности цен

На 2017 год Национальный Банк устанавливает целевой коридор по инфляции – 6-8%. Достижение и поддержание целевого ориентира, при прочих равных условиях, будет обеспечиваться Национальном Банком на всем протяжении 2017 года, сообщил директор Департамента исследований и статистики НБ РК Виталий Тутушкин сегодня во время встречи с журналистами в Алматы.
Как отметил Виталий Тутушкин, основной целью Национального банка является обеспечение стабильности цен. «Стабильность цен в долгосрочной перспективе способствует долгосрочному устойчивому экономическому развитию. Национальный Банк вместе с обеспечением ценовой стабильности создает условия для поддержания финансовой стабильности, смягчения влияния внешних шоков на экономику и предупреждения накопления дисбалансов в финансовой системе», - сказал он в ходе своего выступления.
По его словам, при режиме инфляционного таргетирования Национальный Банк устанавливает целевой уровень инфляции, достижение которого осуществляется применением инструментов денежно-кредитно
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Представитель НБ РК перечислил основные преимущества режима инфляционного таргетирования, в соответствии с которым НБРК проводит свою денежно-кредитну
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«В течение 2016 года Национальный Банк внедрял в свою практику и совершенствовал основные составляющие инфляционного таргетирования таким образом, чтобы оказать влияние на денежно-кредитны
Среди других целей, кроме удержания инфляции в целевом коридоре, поставленных Национальным Банком перед собой в 2017 году, это:
Совершенствовани
Национальный Банк будет уделять особое внимание инструментам открытого рынка, которые выполняют основную роль в регулировании краткосрочной ликвидности на денежном рынке. В дополнение к краткосрочным нотам, аукционам по покупке ценных бумаг с обратной продажей (кредитный аукцион) Национальный Банк планирует внедрить депозитные аукционы.
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Совершенствовани
Национальный Банк продолжит работу по повышению открытости и улучшению коммуникационной политики Национального Банка. Обеспечение должного уровня транспарентности позволит повысить доверие казахстанцев к Национальному Банку, снизить инфляционные и девальвационные ожидания и более эффективно проводить денежно-кредитну
Построение кривой доходности
Продолжатся работы по формированию безрисковой кривой доходности, которая является индикатором рыночных ожиданий по процентным ставкам. На краткосрочном сегменте кривой Национальный Банк будет выпускать ноты с различными сроками погашения. В случае необходимости будут продолжены операции по покупке и продаже государственных ценных бумаг на вторичном рынке.
Восстановление кредитования экономики
Снижение стоимости фондирования и восстановление кредитования реального сектора экономики будет происходить по мере стабилизации цен и восстановления деловой активности. В данном контексте Национальный Банк будет устанавливать процентные ставки на уровне, способствующем стабилизации долгосрочных ожиданий по инфляции и поддерживающим спрос на тенговые активы. Таким образом, будут создаваться макроэкономическ
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Следование плавающему обменному курсу
Национальный Банк и в дальнейшем будет неотступно следовать режиму плавающего обменного курса тенге. Это позволит не накапливать дисбалансы в финансовом секторе, а также повышать устойчивость экономики к внешним шокам.