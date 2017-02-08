ПАММ-счет — на службе Ваших инвестиций

Вы, наверняка, знаете о том, что сбережения можно использовать более эффективно, чем откладывать их на «черный» день. Так, чтобы они работали и приносили дополнительный доход. Но можете ли вы себе представить, что для этого ничего не нужно делать? И речь не о заурядных банковских депозитах, ставки по которым практически не покрывают инфляцию. Уже почти 9 лет на рынке финансовых услуг представлен инвестиционный продукт, подтвердивший свою эффективность – это сервис ПАММ-счетов. Мы попытались понять, в чем состоит феномен его популярности и почему этот вариант вложения средств подойдет любому рядовому вкладчику.

Что такое ПАММ и с чем его едят

Сервис ПАММ-счетов разработала и вывела на рынок компания Альпари в 2008 году. На сегодняшний день торговый оборот сервиса составляет $157 миллиардов, а количество управляющих является самым большим в России и странах СНГ. За разработку ПАММ-счетов Альпари была отмечена многочисленными международными финансовыми наградами за вклад в развитие инвестиционных сервисов, лучшие программы управления капиталом и многими другими. Несмотря на то, что сейчас практически все крупнейшие форекс-компании предлагают свои аналоги такого способа инвестирования, результатами независимой аудиторской проверки до сих пор располагает только Альпари.

Принцип работы сервиса предельно прост: инвесторы получают прибыль от сделок на финансовых рынках, но при этом не тратят время на самостоятельную торговлю, а передают свои средства в управление опытным трейдерам. Управляющие, в свою очередь, получают вознаграждение за успешные сделки. Инвестору нужно лишь выбрать подходящий стиль управления счетом – агрессивный (высокодоходный, но более рисковый) или консервативный (приоритет в минимизации рисков). Сделать это можно при помощи подробного рейтинга ПАММ-счетов на сайте Альпари. В нем указаны все характеристики, которые помогут в выборе управляющего: график доходности, возраст ПАММ-счета, его эффективность и многие другие. Отдельно стоит отметить, что помимо инвесторов свои средства в счет вкладывает и управляющий – таким образом компания Альпари гарантирует своим клиентам обдуманность его действий.

УмоПАММрачительные возможности

Помимо очевидного преимущества в передаче средств трейдерам, которые имеют опыт работы на финансовых рынках, ПАММ-счет также выгодно отличается от традиционных способов вложения своей доходностью. Дело в том, что уровень прибыли у этого инвестиционного инструмента ничем не ограничен. Например, колебания условной валюты с 30 единиц до 60 будут означать 100% прибыли для тех, кто вовремя купил, а потом продал эту условную валюту. И такие случаи в реалиях современной нестабильности не редкость.

Еще одной из причин, почему многие выбирают сервис ПАММ-счетов, является полный контроль над средствами. Ввод и вывод осуществляется исключительно инвестором при помощи личного кабинета на сайте Альпари. Причем сделать это можно, в том числе без комиссии, одним из множества способов: банковские переводы, пластиковые карты, интернет-банки, электронные переводы или платежные терминалы. При этом Альпари защищает своих клиентов от несанкционированного вывода средств системой СМС-подтверждения и автоинформеров.

Можно с уверенностью утверждать, что ПАММ-счета являются отличной альтернативой банковским депозитам. Особенно учитывая многочисленные факторы, которые выгодно отличают этот современный способ инвестирования от традиционно низкодоходных вкладов. Получите бесплатную консультацию по инвестированию в ПАММ-счета от компании Альпари и ваши деньги начнут работать на вас!