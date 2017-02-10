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Павел Салас: Трейдеры переходят в социальные сети

10.02.2017 09:44   1011   0 Автор: Зарина КОЗЫБАЕВА

Понятие «социальный трейдинг» только начинает покорять финансовые рынки России и СНГ, тогда как в мире миллионы трейдеров уже используют специальные социальные платформы при принятии торговых решений. А между тем современный мир финансов диктует новые правила управления капиталом и совсем скоро трейдеры перейдут в социальные сети, считает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. В интервью «Къ» он поделился своим мнением о текущих трендах в мире трейдинга и рассказал о перспективах рынка Казахстана и национальной валюты.

- Расскажите, что же такое «социальный трейдинг»?

- В двух словах социальный трейдинг – это общение и инвестирование. eToro первой разработала идею социального инвестирования и является мировым лидером в этой сфере, в ней зарегистрировано более 5 млн пользователей из 100 стран мира. Пользователи могут управлять своим инвестиционным портфелем, открывать и закрывать позиции, размещать торговые заявки, а также инвестировать в портфели других трейдеров, копируя понравившиеся сделки непосредственно у себя на трейдинговом счете нажатием одной кнопки. При этом они могут обсуждать сделки на своей стене или стене другого трейдера, посмотреть, из чего состоит портфель любого пользователя, и задать ему вопрос, почему он, например, купил те или иные акции или валютные пары.

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- То есть это некий симбиоз торговой платформы и той же социальной сети?

- Можно сказать и так. Это сеть, где люди обсуждают свои инвестиционные решения, смотрят, как ведут инвестиции того или иного трейдера. В глобальном плане это коллективный разум, мудрость толпы. Более того, согласно исследованию известного консалтингового агентства Roubini ThoughtLab, социальный трейдинг все больше теснит традиционный. Если верить прогнозам, через пять лет использовать его сервисы при планировании торговых стратегий станет каждый четвертый (26%) инвестор.

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- Другими словами, текущая тенденция такова: современные трейдеры и инвесторы уходят в сеть?

- Да. Появляются новые правила управление капиталом - MoneyManagment 2.0. Полагаю, это будущее управления капиталом, финансовый мир становится прозрачным: необходимо уметь следить за трендами, анализировать новости, управлять и диверсифицировать риски. Это новые каналы коммуникации, которые должны быть понятны новому поколению инвесторов - социальные сети, email, сайты и возможность совместной работы в сети; веб- и мобильные приложения, позволяющие инвесторам получать доступ к своим инвестициям в любой точке мира в любое время.

Утренняя сессия: тенге незначительно окреп

- И на рынке стран Содружества это уже имеет место?

- Да. К примеру, мы даже запустили  совместно со Сбербанком РФ  образовательную программу «MoneyManagement 2.0. Перезагрузка. Новое поколение инвесторов - каким оно будет к 2021 году?», где рассказываем об этих новых правилах и на практике показываем, как ориентироваться трейдеру в современном мире новостей.

- Как именно ориентироваться новичку на рынке? Вебинары, лекции, учебные центры – это все понятно. Что вы еще порекомендуете?

- Повышение финансовой грамотности населения – это приоритетная задача любого прогрессивного правительства. Президент Казахстана четко озвучил дальнейшую стратегию развития - к 2050 году МСБ должен будет производить не менее 50% всего объема ВВП. Если это так, то ближайшие годы финансовый рынок республики ждет большой бум и рост образовательных программ. Кроме классических лекций практически каждый брокер предлагает вебинары и тестовые доступы. Наша платформа дает возможность открыть виртуальный счет на виртуальные $100 тыс., и любой инвестор может наблюдать за другими игроками и автоматически копировать их действия в режиме реального времени.

Штиль на валютном рынке - тенге окреп до максимальных уровней с начала 2016 года

- При этом действительно  можно посмотреть любую сделку любого трейдера?

- Конечно. Платформа дает абсолютно всем пользователям равноценный доступ к мировым финансовым рынкам и использованию различных инструментов трейдинга. Например, в нашей платформе зарегистрировано 273 трейдера из Казахстана. Используя специальные фильтры, можно посмотреть наиболее прибыльного трейдера  или менее рискованного – чем он торгует, кого копирует, какие сделки он совершал. Причем статистика дает возможность посмотреть уровень доходности по каждому месяцу.

- Каков же, с вашей точки зрения, уровень финансовой грамотности по управлению своим капиталом нашего населения?

- Вы знаете, на самом деле в Казахстане дела обстоят немного лучше, чем в России. Например, обвал тенге ударил по небольшому классу людей, по тем, у кого вообще не было сбережений. Большая часть населения Казахстана все же хранили и хранят свои сбережения в иностранной валюте -   например, в Алматы 82–83% - это депозиты в долларах США или евро, и девальвация, наоборот, сыграла на руку казахстанцам. На фоне этого многие поняли, что благодаря валютной разнице можно заработать. И это очень хорошая тенденция на фоне других стран СНГ.

- Вы знаете, приятно слышать. А вот насколько перспективен рынок Казахстана по сравнению с той же Россией?

- Последние несколько лет для Казахстана были непростыми. Спад мировой экономики, обвал нефтяных котировок, вынужденная девальвация тенге. Но экономика страны достойно отреагировала на происходящее. Возьмем рейтинг Doing Business, составленный в IV квартале 2016 года, который показал скачок страны сразу на 16 пунктов от уровней 2015 года, до 35-го места. При этом по определенным критериям Казахстан получил первые места. Например, как лучший реформатор - 22 реформы в семи из десяти направлений или по индикатору «защита миноритарных инвесторов».

- Можно сказать, что девальвация тенге способствовала финансовому образованию населения Казахстана?

- По сути, да. Если смотреть по регионам, то есть определенная статистика финансовой активности населения по географическому признаку. Конечно, жители крупных городов больше открыты для инвестирования – это в первую очередь население Алматы и Астаны. Затем идут такие города, как Актау, Атырау и Шымкент. Именно из этих городов в основном записываются слушатели на наши бесплатные вебинары, проводимые в режиме онлайн.

- Если говорить о тенге, каковы, на ваш взгляд, перспективы национальной валюты?

- Тенге укрепился практически на 20% в 2016 году. Основную поддержку котировкам оказал рынок сырья, который закрепился на уровне $55–57   за баррель. В новом году у тенге новые стимулы для роста: инициатива по сокращению расходов средств из Национального фонда и грядущая масштабная приватизация будут способствовать укреплению валюты и снижению инфляции. Кроме того, новая реформа государственного управления была хорошо воспринята международными игроками, что может привести к росту объемов иностранных инвестиций в страну и притоку новых инвесторов на финансовом рынке.

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