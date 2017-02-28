На KASE появился первый иностранный брокер

ООО "УНИВЕР Капитал" (УНИВЕР) стало первой иностранной брокерской компанией, принятой в члены АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) по категориям "фондовая" и "деривативы", сообщает пресс-служба KASE.

УНИВЕР входит в Инвестиционную группу "УНИВЕР", которая осуществляет инвестиционную деятельность на фондовом рынке с 1995 года. Компания является участником торгов ПАО "Московская биржа", ПАО "Санкт-Петербургская биржа" и АО "Национальная товарная биржа".

"Биржа заинтересована в привлечении иностранных брокеров и расширении инвесторской базы казахстанского рынка. Данное событие способствует расширению присутствия казахстанских инструментов в рамках ЕАЭС", - говорится в пресс-релизе биржи.

Членство по категории "фондовая" дает право участия в биржевых торгах ценными бумагами, допущенными к обращению (торговле) на KASE, категория "деривативы" предоставляет право участия в биржевых торгах производными финансовыми инструментами.

В ноябре 2016 года членство на KASE по категории "валютная" получил Межгосударственный банк, являющийся международным банковским расчетным и кредитным институтом со 100% участием государственных капиталов стран-членов СНГ.

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Первым в истории KASE иностранным членом было ОАО "Промсвязьбанк", получившее членство по категории "валютная" ноябре в 2010 года", – отметила Председатель Правления KASE Алдамберген А.Ө.

ООО "УНИВЕР Капитал" – осуществляет инвестиционную деятельность на фондовом рынке с 1995 года. Компания имеет индивидуальный рейтинг надежности "АА-" прогноз "стабильный", присвоенный Национальным рейтинговым агентством в сентября 2016 года. Рейтинг кредитоспособности УНИВЕР "А". Прогноз стабильный, по данным Эксперт РА в 2016 году.

Входит в ТОП-10 ведущих операторов фондового рынка по объему клиентских операций за декабрь 2016 года.