По итогам 2016 года доля токсичных кредитов в МФО составила менее 4%, у банков - 6,7%

По итогам 2016 года объем токсичных кредитов (с просрочкой более 30 дней) составляет всего 3,8% в совокупном ссудном портфеле микрофинансовых организаций. Для сравнения, на конец прошедшего года банки сумели снизить долю плохих кредитов (просрочка более 90 дней) в своем портфеле до 6,7% с 8%, сообщает Ranking.kz.

Примечательно, что в пуле клиентов МФО наиболее качественные заемщики - это розничные клиенты. Размер рискового портфеля в микрокредитах физлицам по итогам года составляют всего 3,7%, в то время как объем просроченной задолженности более 30 дней в займах юрлицам оценивается в 8,2%.

С 2010 года МФО провели широкомасштабную работу по улучшению качества своих ссудных портфелей. На конец 2010 года доля неработающих токсичных кредитов составляла более 25% всего объема займов, однако к началу 2017 года этот уровень микрофинансовые организации смогли сократить более чем в 6 раз, до 3,8%.

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В 2016 году процесс сокращения объема токсичных кредитов на рынке микрокредитования шел более активно, чем в банковском секторе. За год сумма такой просрочки в займах МФО экономике уменьшилась на 42%. Банки же за аналогичный период также активно улучшали качество своих ссуд, однако сумма неработающей просроченной задолженности в 2016 году уменьшилась всего на 16%.

Напомним, что с 2016 года сектор микрокредитования полностью перешел под надзор Нацбанка РК, в процессе трансформации количество участников рынка существенно уменьшилось - за 2010-2016 годы в 2,5 раза, с 682 до 279 организаций.

В результате на рынке остались самые активные и надежные МФО, самой крупной из которых является KMF - организация формирует порядка 46% рынка. За 2016 год KMF нарастил свой портфель займов на 48%, или на 16,7 млрд тенге.

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