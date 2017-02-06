По итогам января 2017 года рост цен составил 7,9%

По итогам января товары и услуги выросли в цене на 7,9% год-к-году. Для сравнения, январь 2016 показывал удорожание к январю 2015 года сразу на 14,4%, сообщает Ranking.kz.

Значительнее всего подорожали непродовольственные товары - на 9,2%. Продтовары выросли в цене на 9%, платные услуги - на 5,3%.

Наибольший рост цен ощутили потребители Астаны (товары и услуги подорожали на 9,4% к январю 2016), Жамбылской области (+8,8% за год) и ЮКО (+8,6%).

Менее всего изменились цены в Алматинской области - всего +6,6% год-к-году.

Ранее в 2016 году цены на товары и услуги выросли к 2015 на 8,5% (по декабрьским итогам). Продовольственные товары подорожали на 9,7%, непродовольственные - на 9,5%, услуги - на 6,1%.

Для сравнения, по итогам 2015 года отмечался рост к декабрю 2014 сразу на 13,6%. Значительнее всего был скачок в сегменте непродовольственных товаров - сразу на 22,6% за год.

Удорожание сильнее ощутило население с наименьшими доходами - на 9,5% за год по итогам декабря 2016. Так, для этой группы продтовары подорожали на 10,4%, непродовольственные товары - на 10%, услуги - на 6,9%.

Расходы на проведение ЧМ по футболу 2018 года в России выросли до 638 млрд руб.

Для населения с наибольшими доходами цены выросли в среднем на 8,3% и ощутимее всего - в непродовольственном сегменте: на 9,6% за год.