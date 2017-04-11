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По проекту "Өрлеу" казахстанцы получили более 1,7 млрд тенге

11.04.2017 14:30   563   0
В период с января по март 2017 года в Казахстане в рамках реализации пилотного проекта «Өрлеу» обусловленная денежная помощь назначена 48,3 тыс. граждан на общую сумму 1 млрд 758 млн тенге, передает пресс-служба МТСЗН РК.
 
Наибольшее количество участников зарегистрировано в Южно-Казахстанской (35 126 человек), Жамбылской (3 426 человек) и Алматинской (2 569 человек) областях.
 
За отчетный период среднедушевой доход участников проекта увеличился более чем в 2 раза (с 5 947 тенге до 15 445 тенге). Порядка 87% трудоспособных участников вовлечены в меры содействия занятости. Общее число получателей адресной социальной помощи по республике сократилось на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
Основная цель проекта – апробирование в пилотном режиме новых подходов оказания адресной социальной помощи (далее - АСП), которые будут внедрены в Казахстане с 1 января 2018 года.
 
АСП в новом формате будет предоставляться для семей, имеющих доходы ниже 50% прожиточного минимума (сегодня – 40%) на каждого члена семьи и классифицироваться на 2 вида: безусловную и обусловленную денежную помощь.
 
Денежная помощь будет предоставляться тем семьям, в составе которых нет трудоспособных членов (например, семьи инвалидов или пожилых пенсионеров), или семьям, трудоспособные члены которых по объективным причинам не могут участвовать в мерах содействия занятости (например, одинокая мать с детьми дошкольного возраста). Для таких семей обязательное участие в мерах занятости для получения пособия не требуется.
 
Обусловленная денежная помощь будет предоставляться семьям, имеющим в своем составе как минимум одного трудоспособного члена, при условии заключения социального контракта и обязательного участия всех трудоспособных членов семьи в мерах содействия занятости.
 
Реализация проекта «Өрлеу», предусматривающего оказание обусловленной денежной помощи для лиц, заключивших социальный контракт, началась в 2014 году в Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях. С 1 июля 2015 года аналогичные региональные пилотные проекты дополнительно были запущены в 38 районах и городах за счет средств местных бюджетов (участниками стали 20,2 тыс. человек). С 2016 года пилотный проект реализуется во всех регионах страны (приняли участие 38,8 тыс. человек).
 
Для дальнейшей реализации проекта в 2017 году в республиканском бюджете предусмотрено 7,1 млрд тенге. В этом году в пилотный проект «Өрлеу» планируется вовлечь порядка 150 тыс. малообеспеченных граждан из всех районов и городов страны.
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Вопрос дня
С 1 июля 2017 года в Казахстане вступит в действие обязательное медицинское страхование, согласно которому работник и работодатель к 2020 году должны выплачивать 5% (2% и 3% соответственно) от своих доходов в ФСМС. Как Вы к этому относитесь?
  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться

  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг
    124

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение
    25

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь
    271

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться
    309

Цифра дня
12
терактов
предотвращено в Казахстане за 2016 год, по данным КНБ РК
Цитата дня
Надо подтянуть всех членов ЕАЭС к одному уровню, чтобы можно было равносторонне работать. Получается, что государства, объективно оказавшиеся беднее, надеются, что другие им помогут. Но так не бывает, в рыночной экономике никто даром ничего не дает. Эти ожидания есть, может быть, есть и разочарования. Надо каждому работать
Нурсултан Назарбаев
Президент Казахстана
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