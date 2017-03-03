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Почему укреплялся тенге?

03.03.2017 16:42   662   0 Автор: Мадия ТОРЕБАЕВА

Всю прошлую неделю участники фондового рынка Казахстана наблюдали стабильное укрепление национальной валюты. Однако не исключено, что до конца года курс тенге снова поднимется до уровня 340 тенге/$. С начала текущей недели курс снова пошел на понижение. В чем причины, объясняют эксперты «Къ».

За месяц обменный курс тенге к доллару США укрепился на 3,5%, а с начала года – на 6,2%. Сложившийся на конец февраля курс 312,76 тенге за доллар США является максимальным значением начиная со второй половины декабря 2015 года.

По результатам утренней сессии валютных торгов на Казахстанской фондовой бирже 1 марта средневзвешенный курс тенге составил 313,39 тенге/$ (+0,63). Объем торгов - $43 тыс. В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE. Двумя днями ранее национальная валюта РК торговалась на уровне 312,49 тенге/$ при объеме торгов $101 100 тыс.

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Укрепление тенге на прошлой неделе – очевидно?

Наблюдавшееся в течение прошлой недели укрепление казахстанской валюты, с точки зрения генерального директора ТОО BRB INVEST Галима Хусаинова, объясняется периодом налоговой отчетности компаний и связанными с этими платежами. «На прошлой неделе компании, в том числе и нефтяные, осуществляли платежи по налогам и, естественно, конвертировали иностранную валюту в тенге. Уже сегодня курс нацвалюты ослаб до 313,39. Спрос на тенге упал», - отмечает аналитик.

Дневная сессия: тенге замедлил падение

Стоит отметить, что с начала года на валютном рынке России курс рубля укреплялся по отношению к доллару. Этому, с точки зрения экспертов, способствовали высокие цены на нефть. В это время курс тенге и по отношению к американской валюте, и к российскому рублю незначительно ослаб. Теперь, когда стало понятно, что рубль опустился до уровня 60 рублей/$, на казахстанском рынке началась новая корректировка тенге к российской валюте, что, соответственно, ведет тенге к укреплению против доллара. Однако наиболее взвешенная позиция пары тенге/рубль колеблется в коридоре 5,00–5,20 тенге/рубль. Соответственно, как считают аналитики, как только данная практика будет достигнута, укрепление тенге к доллару, возможно, прекратится.

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Интересное мнение озвучил доктор экономических наук, ректор университета «Туран» Рахман Алшанов, с точки зрения которого сегодня нет фундаментальных причин для резкого колебания валют. «На рынок оказывают влияние спекулянты, скупившие валюту в момент ее понижения. Если не ошибаюсь, было скуплено $41 млрд. Понятно, что в сниженном курсе заинтересованы импортеры. Для нефтедобывающих компаний эта цена комфортна. Поэтому, я считаю, надо внимательно следить за спекулянтами, играющими на бирже. Вообще, сегодня всем надо умерить аппетиты и не создавать ажиотаж», - говорит г-н Алшанов.

Банки не возвращаются к активному кредитованию экономики РК

Несколько иного мнения придерживается главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Вячеслав Додонов, который, впрочем, также отмечает неожиданное падение и снова взлет тенге. «Очевидно, что прежний курс, колебавшийся в коридоре 340 тенге/$, был занижен. Другой вопрос, почему так резво и как будто по команде произошло его снижение», - говорит эксперт. Сейчас, по его мнению, курс тенге по отношению к доллару ближе к объективному. Но как дальше будет развиваться ситуация, сказать действительно сложно. Хотя, как считает Вячеслав Додонов, не исключено, что до уровня 340 тенге за доллар и выше тенге не вернется и, скорее всего, будет колебаться в коридоре 300–310 тенге/$.

Нефтяной заслон для региональных валют

Эксперты «Къ» сошлись во мнении, что ослабление тенге по вполне понятным причинам будет по-прежнему связано с ценами на нефть и курсом рубля. «Если российский рубль укрепляется, соответственно укрепляется и тенге. Не думаю, что Нацбанк РК позволит нашей валюте отставать», - заметил Галим Хусаинов.

«Цены на нефть растут, и, естественно, это отражается на курсе валют. Но, на мой взгляд, рынок нормализуется. Стабилизируются цены на нефть и металлы. А у нас сырьевые товары формируют 90% внешнего дохода, и, соответственно, от этого зависит устойчивость экономики. Полагаю, нижняя фаза, формирующая цену на нефть, прошла, и страны, входящие и не входящие в ОПЕК, пришли к вынужденной согласованной политике. Возможно, в перспективе добыча сланцевой нефти увеличится, но США и Китай, являющиеся основными потребителями энергоресурсов, заняты их накоплением, и тогда цена на нефть поднимется. Соответственно, это отражается и на региональных валютах», - пояснил Рахман Алшанов.

Утренняя сессия: тенге значительно ослаб

Впрочем, по мнению экспертов, укрепление тенге - процесс недолговременный, что, собственно, и подтверждается прошедшими на днях валютными торгами на KASE. «Цены на нефть пока стабилизируются, и неплохо. Но думаю, что уже во втором полугодии тенге снова поползет вниз. Свою роль сыграют сланцевая добыча в Америке и, вполне вероятно, решение ФРС, которая обещает повышение базовой процентной ставки. Думаю, даже одного повышения достаточно, чтобы придавить все рынки, в том числе и нефтяной», - говорит Вячеслав Додонов. По мнению аналитика, на конец года тенге вновь поднимется до уровня 340 тенге/$.

Пока верстался номер, 1 марта, Национальный банк прокомментировал укрепление тенге, объяснив это динамикой фундаментальных факторов. Так, по словам председателя Национального Банка Данияра Акишева, в пользу укрепления тенге свидетельствует динамика фундаментальных факторов, и в первую очередь мировых цен на нефть. Их уровень стабилизировался выше $55 за баррель, чему способствовало, как известно, ограничение добычи нефти в результате заключенных договоренностей стран ОПЕК и других нефтедобывающих стран. Он привел данные Нацбанка, согласно которым российский рубль на этом же фоне за февраль укрепился на 3,7%, с 60,2 до 57,9 рубля за доллар США.

Глава Нацбанка также добавил, что на соотношение спроса и предложения иностранной валюты на валютном рынке со второй половины февраля повлиял сезонный фактор – так называемая налоговая неделя.

«Предприятия-экспортеры продавали часть валютной выручки для уплаты налоговых платежей, что отразилось на предложении иностранной валюты и на фоне умеренного спроса способствовало в конечном итоге дополнительному укреплению тенге», - сказал Данияр Акишев.

«Как видно по последним дням февраля, по завершении налоговой недели курс тенге несколько скорректировался. Определенная коррекция возможна и в марте, однако существующий уровень мировых цен на нефть будет поддерживать сильный тенге, а резкие изменения курса в одну или другую стороны маловероятны», - добавил он.

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