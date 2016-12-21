Подведены итоги конкурса KASE среди розничных инвесторов на рынке акций

Сегодня в Алматы состоялось торжественное награждение победителей Конкурса KASE среди розничных инвесторов на рынке акций. Конкурс, проводимый KASE с 1 ноября по 15 декабря 2016 года, был направлен на продвижение биржевой торговли в Республике Казахстан и проводился среди физических лиц, являющихся клиентами брокерских организаций – членов KASE.

В рамках условий конкурса учитывались сделки конкурсантов по купле-продаже с акциями представительского списка Индекса KASE в режиме реальных торгов. При этом каждому участнику конкурса необходимо было заключить в торговой системе KASE не менее двух сделок купли-продажи.

В результате конкурс оказался востребованным и популярным среди целевой аудитории: в нем приняли участие 1 046 розничных инвесторов, являющихся клиентами семи брокерских организаций – членов KASE. В период проведения конкурса его участниками заключено 3 358 сделок на сумму более 753 млн тенге, наилучшая доходность составила 40,89 %.

Согласно условиям победителями Конкурса на рынке акций стали следующие участники, достигшие наибольших итоговых значений доходности:

Накопления вкладчиков ЕНПФ составили 6,64 трлн тенге

– Гран-при – Жакупова Ардак Шингисовна, клиент АО "Фридом Финанс" (доходность – 40,89 %);

– I место – Сулеймен Талгат Бактыгалиулы, клиент АО "Казпочта" (доходность – 31,96 %);

– II место – Шайхин Айбек Жадыгерович, клиент АО "Фридом Финанс" (доходность – 18,10 %);

– III место – Емельбаева Фатима Равкатовна, клиент АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" (доходность – 13,91 %);

– IV место – Диденко Владимир Михайлович, клиент АО "Казпочта" (доходность – 13,36 %);

– V место – Карпенко Игорь Васильевич, клиент АО "Фридом Финанс" (доходность – 13,11 %).

В отдельной номинации "Самый активный инвестор" KASE наградила клиента АО "Фридом Финанс" Касенову Асыл Темирболатовну, заключившую в рамках конкурса 251 сделку.

Победителями в номинации "Самая активная брокерская организация" стали следующие брокерские организации, которые привлекли к участию наибольшее количество своих клиентов:

– в конкурсе KASE среди розничных инвесторов на рынке акций – АО "Фридом Финанс" (964 клиента); – в конкурсе KASE среди розничных инвесторов на рынке акций

– АО "Казпочта" (62 клиента).

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Конкурс был организован при поддержке семи брокерских компаний: АО "Фридом Финанс", АО "Сентрас Секьюритис" "АСЫЛ-ИНВЕСТ", АО "BCC Invest" – дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит", АО "Halyk Finance", АО "Казпочта" и АО "Евразийский Капитал".

Партнерами конкурса выступили брокерские компании АО "Фридом Финанс" и АО "Сентрас Секьюритис".