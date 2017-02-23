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Светлана Сагайдак покинула ДБ АО "Сбербанк" по собственной инициативе

23.02.2017 09:36   3945   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

Дочерний Банк АО "Сбербанк России" уведомил KASE о том, что "с 1 февраля 2017 года досрочно прекращены полномочия председателя совета директоров ДБ АО "Сбербанк" Сагайдак Светланы Алексеевны по ее инициативе".

Заместитель председателя правления ПАО Сбербанк, руководитель блока «Международные операции» Светлана Сагайдак возглавляла совет директоров ДБ АО «Сбербанк» с 28 декабря 2016 года.

Светлана Сагайдак и ранее занимала должность председателя совета директоров ДБ АО «Сбербанк». Полномочия были досрочно прекращены по ее собственной инициативе. С 26 июля по 28 декабря 2016 года совет директоров ДБ АО «Сбербанк» возглавляла Наталья Лазарева.

Светлана Сагайдак окончила МГУ им. М.В. Ломоносова, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Kingston University Executive MBA Program. Кандидат экономических наук.

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С 1993 года по 2008 год занимала руководящие должности в различных банках и финансовых организациях. Занимала должности  директора управления по работе с малым бизнесом, вице-президента, директора управления по работе с проблемными активами. В августе 2013 года назначена на должность старшего вице-президента, руководителя Блока Корпоративный бизнес, а с апреля 2016 года назначена членом правления, заместителем председателя правления ПАО Сбербанк.

Сумма сэкономленных в 2016 г. бюджетных средств составила 110 млрд тенге

Награждена орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Отмечена благодарностью правительства Российской Федерации.

Фото: nb.kz

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