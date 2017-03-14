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Портфель долгосрочных ссуд пищепрому вырос на 23 млрд тенге

14.03.2017 11:45   815   0

Доля просрочки по кредитам в пищепроме находится на рекордно низком уровне, передает Finprom.kz.

За последний год кредитная поддержка производства продуктов питания со стороны банков существенно увеличилась. За последний год объем ссуд, предоставленных предприятиям отрасли, резко вырос, на 16%, составив на конец января 2017 года 359 миллиардов тенге.

Рост портфеля займов отрасли происходил на фоне увеличения темпов производства в пищепроме. За январь-декабрь 2016 года работающие предприятия в секторе совокупно выпустили продукции почти на 4% больше, чем в 2015 году. В 2014 и 2015 годах темпы производства в пищевой промышленности перманентно замедлялись.

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Однако структура отраслевого ссудного портфеля показывает, что основная доля прироста объема кредитов за последний год была обеспечена краткосрочными займами, т.е. сроком менее чем на 1 год.

За 2016 год краткосрочный портфель кредитов пищепрому вырос на 45 миллиардов тенге, в то время как объем длинных займов увеличился всего на 23 миллиарда тенге.

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Банки в основном рефинансируют существующие кредитные обязательства производителей продуктов питания, выдача новых долгосрочных займов упала до минимума за последние 5 лет. Всего за январь-декабрь 2016 года отрасли было выдано 51 миллиард тенге новых кредитов сроком более 1 года.

Между тем, производство продуктов питания - одна из приоритетных отраслей экономики по реализации госпрограммы "Производительность 2020".

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В рамках госпрограммы предприятиям приоритетных отраслей экономики оказывается поддержка посредством предоставления долгосрочного лизингового финансирования; возмещения части затрат по привлечению квалифицированных проектных и инжиниринговых организаций, на покупку технологий, на привлечение высококвалифицированных зарубежных специалистов; внедрения современных технологий, повышающих экономическую эффективность предприятия, в том числе автоматизированных систем управления, международных стандартов управления, ERP, Lean, Кайдзен и другие; содействия в предоставлении гарантированного заказа на долгосрочный период.

Участники программы должны обеспечить финансовую окупаемость инвестиционного проекта, а также повысить производительность труда в 2 раза, но не менее чем в 1,5 раза от среднего отраслевого уровня по проектам модернизации действующих предприятий, или в три раза от среднего отраслевого уровня по новым инвестиционным проектам.

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Риски финансирования отрасли в настоящее время - минимальны, с начала 2015 года уровень неработающих займов, предоставленных предприятиям пищевой промышленности, упал до рекордных уровней. По итогам января 2017 года просроченная задолженность по кредитам отрасли составляет всего 4%.

Годом ранее уровень неработающих займов оценивался в 9%, на начало 2015 года - 12%.

ФОТО: inform.kz

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