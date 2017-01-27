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Повлияет ли решение Минфина РФ на тенге?

27.01.2017 17:00   386   0 Автор: Динара ШУМАЕВА

25 января 2017 года Министерство финансов России объявило о намерении начать покупку иностранной валюты на внутреннем рынке, сообщает РБК. Эксперт полагает, что возможность появления похожих мер у нас исключать нельзя.

В сообщении говорится, что интервенции будут проводиться с целью повышения предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния цены на нефть на экономику и бюджет. Объем скупаемой валюты будет равен сумме части нефтегазовых доходов, полученных в результате превышения цены нефти над $40 за баррель.

Ежедневный объем скупаемой валюты составит в районе $100 млн, что составляет 1-2% от дневного оборота рынка. В результате заявления курс рубля за день 26 января ослаб на 1,54%, превысив отметку 60 рублей за доллар. Данная мера Минфина вряд ли может привести к обрушению валюты, но в определенной степени сдерживать укрепление рубля будет. Согласно оценкам некоторых аналитиков в результате такого решения рубль будет торговаться на 5% дешевле своего равновесного значения в течение года.

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Если к утру 26 января курс RUB/KZT составлял 5,52 то уже к концу дня курс равнялся 5,45. В свете чего резонным будет спросить - пойдет ли тенге вслед за рублем?

Bloomberg: казахстанский тенге – самая волатильная валюта 2016 года

По словам, аналитика АО «Цесна Капитал» Дархана Лукпанова, Национальный Банк Республики Казахстан уже 5 месяцев не применял валютные интервенции. Однако, учитывая наметившуюся синхронизацию с Россией в части монетарной и валютной политики Казахстана, возможность появления похожих мер у нас исключать нельзя.

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«С другой стороны, укрепление рубля с опережающими тенге темпами с начала года объясняется возросшим интересом к российскому рынку со стороны зарубежных спекулятивных инвесторов в связи со стабилизацией цены на нефть и наметившимся восстановлением отношений с западом.

Для Казахстана данный фактор гораздо менее значим, так как Казахстан по глубине и инфраструктуре рынка представляет меньшую привлекательность для спекулятивных инвесторов из-за рубежа. Следовательно, в моменте в отсутствие дополнительных факторов для укрепления тенге меры сдерживания выглядят маловероятными», - комментирует собеседник «Къ».

«Так или иначе, стремление сдержать укрепление рубля - сам по себе прецедент требующий внимания. Возможно, в скором будущем этот вопрос встанет на повестке и у нас. Особенно если нефть подкинет поводов, перешагнув за отметку $60», - добавил он.

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