Правительство РК планирует зарабатывать 30 млрд тенге ежегодно на платных дорогах

Бюджет Казахстана сможет зарабатывать на платных автодорогах до 30 млрд тенге ежегодно, сообщил вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр.

«К 2020 году планируется поэтапное внедрение системы взимания платы на 6 тыс. километрах автодорог республиканского значения, что позволит ежегодно собирать порядка 30 млрд тенге. В том числе в 2017 году на 700 километрах», - отметил Скляр.

По его данным, в 2017 году предусмотрено устройство системы взимания платы на участках Астана-Темиртау и Алматы-Капшагай за счет республиканского бюджета. А также на участке Алматы-Хоргос за счет займа Всемирного банка. Запуск системы в тестовом режиме планируется в ноябре текущего года.

В целом же, по данным министерства, в рамках реализации госпрограммы «Нурлы жол» в 2017 работы будут вестись на 4,4 тыс. километрах дорог, где будут задействованы 100 тыс. рабочих. До конца года в эксплуатацию будет введено более 600 километров дорог.

В ведомстве информируют, что будет полностью завершено строительство автодороги Бейнеу-Актау (2017 году - 230 километров) и Алматы-Талдыкурган (2017 году - 24 километров), также отдельных участков на автодорогах Астана-Павлодар (232 километра), Уральск-Каменка (50 километров), Актобе-Атырау (26 километров), обход перевала Кордай (40 километров).

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«Будут продолжены работы на семи переходящих проектах (Астана-Караганда, Центр-Восток, Бейнеу-Актау, Центр-Запад, Капшагай-Талдыкурган, Астана-Петропавловск и Уральск-Каменка). За счет бюджетных средств начнется реализация восьми новых проектов общей протяженностью свыше 1 тыс. километров. Это проекты Бейнеу-Акжигит, Костанай-Денисовка, Щучинск-Зеренда, Осиновский перевал, Таскескен-Бахты, Ушарал-Достык, Юго-Запад обход Астаны, Калбатау-Майкапшагай», - говорится в сообщении пресс-службы МИР РК.