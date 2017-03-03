Правительство РК выделит 1 трлн тенге из Нацфонда на оздоровление банковского сектора

Нурсултан Назарбаев подписал указ о выделении денег из Нацфонда на оздоровление банковского сектора, сообщает портал информационно-правовой системы нормативных правовых актов РК "Әділет".

"Постановляю: выделить целевой трансферт из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на 2017 год в размере 1 (один) триллион 92 (девяносто два) миллиарда 941 (девятьсот сорок один) миллион 288 (двести восемьдесят восемь) тысяч 400 (четыреста) тенге для оздоровления банковского сектора", - говорится в тексте указа Президента РК от 14 февраля 2017 года № 421.

Также в документе говорится, что указ вводится в действие со дня его подписания.

Напомним, что ранее правительством было принято решение выделить Фонду проблемных кредитов 2 трлн тенге, которые пойдут на выкуп проблемных кредитов банков.

В конце января Президент Назарбаев в своем ежегодном Послании народу заявил о необходимости "перезагрузки" финансового сектора страны и оздоровления банковского сектора.