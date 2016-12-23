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Правительство США подало в суд на британский банк Barclays

23.12.2016 14:34   596   0

США подали иск в суд на британский банк Barclays. Финансовую организацию заподозрили в возможном мошенничестве при продаже ипотечных ценных бумаг в преддверии финансового кризиса 2008 года.

Согласно иску Минюста, который был подан в окружной суд США в Бруклине, Barclays неоднократно обманывал инвесторов насчет оценки рисков при продаже ипотечных бондов, в период между 2005 и 2008 годом.

В исковом заявлении также идет речь о том, что кредиты были сделаны заёмщиками без возможности погашать их. При этом Barclays пока сохраняет режим молчания. 

После иска акции Barclays сразу упали на 1,7 % до 11,08$ незадолго до закрытия рынка.

Barclays является одним из европейских банков, которые находились под следствием из-за неправомерных действий при продаже ипотечных ценных бумаг, которые частично спровоцировали финансовый кризис 2008 года. Прокуроры США год назад вели масштабное расследование в манипуляции с валютой в отношении ряда банков.

Так, например, в 2015 г. проводилось расследование относительно того, как крупнейшие банки манипулировали курсом рубля и реала. Прежде чем сообщить бирже данные, на основе которых формируется курс, трейдеры договаривались друг с другом. 

В этом году крупные американские банки, включая JPMorgan Chase и Bank of America уже удостоились внимания со стороны США и заплатили десятки миллиардов долларов в виде компенсаций. Власти США их обвинили не только в манипулировании, но и в объединении для неправомерных действий.

В общей сложности в 2016 г. США оштрафовали Barclays, Deutsche Bank и Credit Suisse на $191 млн за якобы допущенные нарушения при операциях с использованием "темных пулов". Размер штрафа, предъявленного в 2015 г. за аналогичные нарушения американскому Goldman Sachs, был более чем в 100 раз меньше.

Неделю назад, США также оштрафовали Deutsche Bank на $37 млн и теперь крупнейший банк Германии выплатит американским регуляторам штраф в размере $37 млн за недостаточную прозрачность при проведении сделок с "темными пулами ликвидности". Deutsche Bank согласился выплатить штраф для досудебного урегулирования обвинений. 

Минюст США пока не называет, какую именно сумму запросил от британской финансовой организации.

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