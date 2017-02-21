Правительство утвердило перечень республиканских бюджетных инвестиций

Как доложил министр финансов Бахыт Султанов, проект постановления сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса и включает распределение сумм целевых трансфертов местным исполнительным органам в сумме 377,3 млрд тенге:

- перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиций на 2017 год на сумму

250,1 млрд тенге;

- перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиций, с отлагательными условиями на сумму 113,1 млрд тенге;

- перечень государственных заданий на 2017 год в количестве 147 позиций на общую сумму 438,6 млрд тенге.

«Кроме того, учтено увеличение годовых плановых назначений соответствующих бюджетных программ за счет остатков бюджетных средств республиканского бюджета 2016 года в сумме 1,5 млрд тенге. Также проект Постановления включает доиспользование в 2017 году местными исполнительными органами сумм целевых трансфертов на развитие, выделенных из республиканского бюджета в 2016 году в размере 4,2 млрд тенге», - сказал Б. Султанов.