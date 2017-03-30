Предприятия медиа-сегмента не торопятся наращивать материальную базу

За январь-февраль в сфере информации и связи были введены в эксплуатацию здания, сооружения, машины, оборудование, инвентарь и прочие основные средства на 4,35 млрд тг - на 8,3% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее, передает Energyprom.kz.

Многолетняя динамика также показывает, что предприятия медиа-сегмента, телекома, издательских и информационных технологий не торопятся наращивать и обновлять материальные активы. Так, за прошлый год внедрение новых основных средств сократилось к 2015 на 60,4%. Ранее спад наблюдался и в 2013 (минус 38,5% год-к-году), и в 2014 (минус 11,4% за год). Лишь в 2015 наблюдался незначительный прирост (плюс 3,7%).

К началу прошлого года в сфере информации и связи наличие основных средств по балансовой стоимости составляло без учета износа 893,4 млрд тг - на 19,1% больше, чем годом ранее. Прирост наблюдался с 2013 года.

Степень износа материальных активов в сегменте сохраняется на высоком уровне. Например, в 2015 износ достигал 53,4% от всех основных средств. Значительнее всего изношены машины и оборудование - на 57,4%, износ зданий составлял 24,5%, сооружения - 35,7%. Годом ранее показатель был еще менее оптимистичен - 58,1%. Для сравнения, в среднем по отраслям РК изношенность материальной базы на превышала 43,7% в 2014 и 36% - в 2015 году.

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Тенденцию замедления обновления материальной базы подтверждает и спад инвестактивности в сегменте. Так, за 2 месяца 2017 года инвестиции в основной капитал составили всего 4,95 миллиарда тенге, против 6,09 за январь-февраль 2016 - минус 18,6% год-к-году.

Более половины всех капвложений в секторе пришлось на Алматы (1,79 млрд тг) и Астану (703,4 млн тг).

За 2016 год для развития информационно-коммуникационной отрасли в эксплуатацию были введены такие объекты, как волоконно-оптические линии связи - 195,5 км на 176,1 млн тг, антенно-мачтовые сооружения на 1,91 млрд тг, сельские кабельные линии на 6,7 млн тг, и т.д.

Министр информации и коммуникаций Республики Казахстан Даурен Абаев сообщил, что в рамках Третьей модернизации, для повышения глобальной конкурентоспособности, министерство активно проводит работу по государственной программе «Цифровой Казахстан». Проект программы планируется внести в правительство уже в мае 2017.

Активно развиваются сети 3G и 4G, общее количество абонентов которых достигло 14,2 млн. К концу 2017 года сетями 4G планируется охватить все районные центры. Кроме того, в целях снижения «цифрового неравенства» между городом и селом Министерством до 2020 года в рамках ГЧП будет реализован проект по покрытию волоконно-оптическими линиями около тысячи трехсот сел, в которых проживают более 2 млн человек.

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