При чем здесь Нацбанк?

Обычно я пишу критические статьи и критика Нацбанка одна из моих любимых тем. Однако в последнее время по нему поднялась подозрительно большая волна (целое цунами) непрофессиональной критики. Это заставило меня написать статью в защиту Нацбанка.

Нацбанк критикуют постоянно все кому не лень, однако последняя волна явно вышла за обычные рамки. Спусковым крючком для активной и жесткой критики Нацбанка стало уголовное дело, заведенное по факту приобретения ЕНПФ облигаций фактически бездействующего предприятия "БузгулАурум" на сумму 5 млрд тенге. Затем начались скандалы вокруг полного отзыва лицензии Казинвестбанка и приостановки, а затем возврата лицензии по работе с физическими лицами Deltabank.

Далее волну критики усилила новость, что в закрытом Казинвестбанке остался депозит ЕНПФ на сумму около 3 млрд тенге. После этого потенциальная сделка между Народным банком и Казкомом снова вызвала много вопросов к Нацбанку, поскольку все понимают, что эта мегасделка происходит не от того, что в банковской системе всё хорошо. И наконец, очень многих возмутила отрицательная доходность по пенсионным активам в ноябре и декабре 2016, хотя в целом по погоду прибыльность по ним была положительной и сравнительно неплохой.

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Интересно, что под «шумок» этих вполне понятных поводов для критики Нацбанка, вдруг появились совсем нелепые обвинения в сторону Нацбанка. Больше всего удивило очень сильное заявление одного известного комментатора, что «благодаря позиции НБ РК страна застряла в экономическом развитии».

В целом, критику Нацбанка можно разделить на три категории: ЕНПФ, проблемы в банковском секторе и негативное влияние политики регулятора на экономику. Давайте попробуем разобраться в чем вина Нацбанка по каждой группе вопросов.

Нацбанк и ЕНПФ

Для начала нужно разобраться со структурой ЕНПФ. Упрощенно говоря, в соответствии с законодательством он состоит из двух частей. С одной стороны, сам ЕНПФ работает непосредственно с вкладчиками: собирает, выплачивает и ведет учет пенсионных денег для них. С другой стороны, в соответствии с договором о доверительном управлении инвестиционное управление пенсионными активами (собранными в ЕНПФ) осуществляется Нацбанком. Это два отдельных вида деятельности по работе с пенсионным деньгами и у них разные аудированные финансовые отчёты.

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В соответствии с законодательством, ЕНПФ имеет право на получение комиссионного вознаграждения за свою деятельность по определённым ставкам за счет пенсионных активов, управляемых Нацбанком. Первоначальный капитал и полученные комиссионные доходы представляют собой собственные активы ЕНПФ, которые никак не смешиваются с активами вкладчиков. На конец 2015 собственные активы ЕНПФ составляли 75 млрд тенге, а пенсионные активы вкладчиков (управляемые Нацбанком) составляли 5 835 млрд тенге.

Теперь давайте перейдем к приобретению ЕНПФ облигаций бездействующего предприятия "БузгулАурум" на сумму 5 млрд тенге. Эти облигации были приобретены за счет собственных активов ЕНПФ, а не за счет вкладчиков. Сумма инвестиции составляет 6,7% от собственных активов и, поскольку она не считается крупной (меньше 25% активов компании), то правление ЕНПФ имело право само принимать решение по этой сделке.

То есть, правление ЕНПФ решило инвестировать накопленную прибыль пенсионного фонда в облигации этой непонятной компании. Я не знаю насколько глупой или преступной была эта инвестиция, однако единственный вопрос к Нацбанку в этом случае это - почему именно эти члены правления были выбраны Нацбанком для такой ответственной работы?

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Даже если 5 млрд тенге не вернуться из "БузгулАурум", то деньги потеряют не вкладчики, а номинальный акционер ЕНПФ – правительство. В свете этого случая, можно порекомендовать правительству сразу выводить свободные собственные деньги из ЕНПФ в госбюджет в виде дивидендов, чтобы у нового правления не было соблазнов делать непонятные инвестиции.

Нацбанк и управление пенсионными активами

Сразу необходимо подчеркнуть, что все ключевые решения по управлению пенсионными активами принимаются советом по управлению Национальным фондом (далее Совет). Нацбанк лишь исполняет эти решения. Совет возглавляется главой государства, и его члены состоят только из государственных чиновников, включая премьер-министра и председателя Нацбанка.

Что касается стратегии инвестирования пенсионных активов на 2016 год, то в феврале того же года Совет принял решение о том, что пенсионные активы в сумме 1 трлн 450 млрд тенге будут инвестироваться по ряду направлений. В частности, 500 млрд тенге пойдут на конвертацию в иностранную валюту. 600 млрд тенге будут направлены на приобретение облигаций банков второго уровня и национальных холдингов. И 350 млрд тенге уйдут на финансирование дефицита госбюджета.

Из суммы в 600 млрд тенге банкам предлагалось к освоению 200 млрд тенге с обязательным условием - для финансирования потребностей малого и среднего бизнеса (МСБ).Однако эти деньги были освоены банками только в сумме 94 млрд тенге. Причинами такого плохого освоения средств стали: очень высокая процентная ставка и сложные требования по использованию этих денег. Банки, которые особо не нуждались в деньгах, не стали брать эти деньги. В свою очередь, Нацбанк, чтобы хоть как-то выполнить решение Совета по освоению этих денег, был вынужден размещать их в банки, которые готовы были брать деньги на любых условиях.

Теперь перейдем к депозиту ЕНПФ на сумму около 3 млрд тенге в Казинвестбанке. Этот депозит, как раз и представляет собой пенсионные активы, переданные в банк для кредитования МСБ. То есть, депозит, обусловлен выданными кредитами, и его невозможно снять без возврата этих кредитов. Поэтому вопрос к Нацбанку «Почему он своевременно не снял деньги вкладчиков ЕНПФ, зная, что у Казинвестбанка проблемы?» неправильно поставлен.

Правильно вопрос нужно ставить так: какое ведомство придумало и протолкнуло такую схему использования пенсионных денег? И здесь ответ очевиден – это правительство, которое отвечает за развитие МСБ в стране.

По убыткам на пенсионных активах в последние месяцы 2016 года тоже нельзя обвинять Нацбанк. Убытки в эти месяцы возникли только за счет переоценки валютных пенсионных активов. При этом, валютную часть пенсионных активов наращивали по решению Совета, а не Нацбанка. На начало 2016 года валютные активы составляли 16% от всех пенсионных активов, а на конец года – уже 23%. Также напомню, что курс KZT/USD на начало года был 340,01, а на конец года - 333,29. При укреплении тенге на переоценке валютных активов всегда возникает убыток.

Я уже писал (https://forbes.kz/finances/investment/investirovanie_pensionnyih_aktivov_reformyi_naoborot), что такое решение Совета по инвестированию пенсионных активов – это продолжение «ручного» управления экономикой, что вредит развитию рыночных отношений в финансовом секторе. Что касается увеличения валютных активов в пенсионных деньгах, отмечу лишь, что в этом изначальноне было никакой логики. Нацбанк активно боролся и борется задедолларизацию депозитов в банках, при этом Совет принял решение по увеличению долларизации пенсионных активов.

Завершая тему отношений Нацбанка и ЕНПФ хотел бы сказать, что ключевая проблема здесь в том, что на законодательном уровне в фонде создан, наверное, полный набор конфликтов интересов, какой можно придумать, чтобы исправить такую ситуацию,рекомендация достаточно простая. Не надо ничего придумывать, а надо следовать стандартам стран ОЭСР по управлению пенсионными активами, и всё встанет на свои места. Я уже подробно писал об этом (https://forbes.kz/process/expertise/enpf_1).

Нацбанк и проблемные кредиты в коммерческих банках

Если сегодня посмотреть на кредитные портфели банков, которые входили в десятку крупнейших банков 10 лет назад, то вы обнаружите, что у них 70% - 90% от проблемных кредитов относятся к тем, которые возникли во время кризиса 2007–2009 годов в Казахстане. Все прекрасно помнят ту кризисную ситуацию, когда государство было вынуждено национализировать такие проблемные банки, как БТА, Альянс и Темир. У других крупных (на то время) банков ситуация тоже была близка к критической.

То есть, начиная с 2010 года ни Нацбанк, ни правительство, ни ФНБ «Самрук-Казына» (который владел национализированными банками) так и не смогли кардинально снизить уровень проблемных кредитов, оставшихся с прошлого кризиса. Теперь банки, вместе с грузом старых проблем, вошли в период новых кризисных явлений.

По поводу текущих проблем в банках возникает вопрос к критикам Нацбанка. При чем здесь нынешнее руководство регулятора? Как раз таки при нем начались активные и реальные усилия со стороны Нацбанка по решению вопросов с проблемными кредитами.

То, что произошло с Казинвестбанком называется очищением банковской системы и представляет собой мощный сигнал другим банкам о том, что, если они сами не решат свои проблемы, то их ждет такая же участь. Также это сильное предупреждение юридическим и физическим лицам (чьи депозиты не гарантированы государством), чтобы они внимательно изучали финансовое положение банка, перед тем как положить свои деньги в него.

Пользуясь случаем, хотел бы уделить внимание кредиту, выданному БТА банку, который находится на балансе Казкома. Кредит БТА банку составляет 2.5 трлн тенге (7,3 млрд долларов по курсу 340KZT/USD) или 16% от кредитного портфеля всех банков! Напомню, что в БТА банке были собраны самые плохие кредиты как от самого БТА, так и от Казкома. Заёмщики по таким кредитам уже давно не зарабатывают доходов и не платят по кредиту.

Чтобы наконец-то начать кардинально решать вопрос с проблемными кредитами, правительству надо за свой счет целиком вырезать из банковской системы "раковую опухоль" в виде кредита БТА банку так, чтобы он больше никогда не угрожал здоровью финансового сектора. Суммы для решения этой проблемы очень большие, однако здесь очень важно, чтобы они не были профинансированы за счет эмиссии Нацбанка. В противном случае, последствия для экономики могут быть достаточно тяжелыми.

Нацбанк и развитие экономики

Совсем не понятны обвинения в сторону Нацбанка, что он мешает развитию экономики.

Если говорить по-крупному, то ключевая проблема нашей экономики - это отсутствие её диверсификации и очень слабое развитие несырьевой экономики. Причин этому много и одна из них это - «ручное» и крайне неэффективное управление экономикой страны. К решению этой проблемы правительство пока еще всерьез не приступило (я также писал об этом https://forbes.kz/process/expertise/ispolzovanie_sredstv_natsfonda_govorim_odno_delaem_drugoe), и на этом фоне политика инфляционного таргетирования, которую сейчас проводит Нацбанк выглядит как яркий луч в темном царстве.

Использование инфляционного таргетирования означает переход от «ручных» к «рыночным» методам осуществления денежно-кредитной политики. Все призывы к Нацбанку начать кредитовать экономику по низким процентным ставкам представляет собой очень опасный популизм. При текущей инфляции и свободном плавании тенге, эмиссия дешевых денег в экономику означает гиперинфляцию и гипердевальвацию. Чтобы Нацбанк смог прокредитовать экономику и от этого не возникла инфляция и девальвация, властям нужно будет закрыть нашу экономику от внешнего мира так, как это было в СССР. Однако мы это уже проходили, и власти, я надеюсь, поняли, что это тупиковый путь развития.

Оценки для руководителей Нацбанка

Если по пятибалльной шкале оценить трех последних руководителей Нацбанка, то, начиная с Григория Марченко, ему я бы поставил тройку. Уважаю его как профессионала и считаю, что он достаточно много сделал для банковского сектора, однако он так и не решил две ключевые проблемы, которые особенно хорошо видны сегодня.

Во-первых, он так и не решил вопрос проблемных кредитов, оставшихся с кризиса 2007-2009. Во-вторых, он положил в долгий ящик внедрение инфляционного таргетирования и свободного плавания тенге. Обе эти проблемы, нерешенные тогда, очень тяжело аукаются в нашей экономике сегодня.

С другой стороны, нерешенность вопроса с проблемными кредитами трудно поставить целиком в вину Марченко. Здесь большую роль сыграл такой недостаток нашей системы, как отсутствие должной независимости Нацбанка. Вполне возможно, что у Григория Марчеко просто не хватило влияния, чтобы заставить правительство в лице ФНБ «Самрук-Казына» кардинально решить проблемы национализированных БТА, Альянс и Темир банков.

Другой отрицательной стороной нашей банковской системы является то, что практически за каждым местным банком стоят акционеры, с большим политическим влиянием. В связи с этим, Нацбанку часто трудно решать проблемы коммерческих банков без мощной политической поддержки с самого верха. Я думаю, что это сильно мешало Марченко тогда и мешает Данияру Акишеву сейчас.

Что касается Кайрата Келимбетова, то о нем я уже говорил, что практически всё, что он сделал на посту руководителя Нацбанка, можно смело назвать диверсией против нашей экономики. Более детально о некоторых его крайне его негативных решениях вы сможете узнать по этой ссылке: https://forbes.kz/finances/finance/natsbank_rk_chto_pozvoleno_yupiteru_ne_pozvoleno_byiku.

Кстати, насколько я пониманию, именно Кайрат Келимбетов пролоббировал создание ЕНПФ, вместе со всеми со всеми текущими конфликтами интересов.

Поскольку в пятибалльной системе все оценки с положительным знаком, то я не смог поставить оценку Кайрату Келимбетову.

Что касается Данияра Акишева, то моя оценка ему – четверка. Во-первых, в отличие от Келимбетова он смог реализовать основные принципы инфляционного таргетирования и свободного плавания тенге. Нацбанк, как никогда объясняет все свои действия и советуется с профучастниками. Сейчас регулятор уже подходит к балансу между ужесточением регулирования и стимулированием развития банковской системы.

И, наконец, пример Казинвестбанка показывает, что регулятор уже перешел к активным действиям по решению проблем банковской системы. В текущей ситуации, хочется пожелать Акишеву действовать решительно, без оглядки на политическое влияние акционеров или крупных вкладчиков любого банка. Надеюсь, что у него есть на это политическая поддержка.