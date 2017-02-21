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Прибыль HSBC Holdings упала на 62%

21.02.2017 13:27   832   0

Прибыль крупнейшего европейского банка HSBC Holdings в 2016 году упала на 62% до $7,1 млрд, хотя годом ранее финансовая организация зарабатывала $18,87 млрд, сообщают Вести.

Аналитики прогнозировали, что у банка получится в 2016 году получить прибыль до вычета налогов в размере $14,4 млрд, сообщает агентство Reuters. 

Однако HSBC Holdings смог заработать в прошлом году значительно меньше, чем годом ранее. Так, прибыль до вычета налогов за год рухнула с $18,87 млрд до $7,1 млрд. Серьезно пошатнулись позиции банка и по другим показателям. Так, чистая прибыль HSBC Holdings в 2016 г. составила $3,45 млрд против $15,1 млрд в 2015 г. Таким образом, показатель упал в 4,4 раза, следует из отчета банка. Операционная прибыль сократилась в 3,4 раза до $3,45 млрд.

Самый крупный банк в Европе за год получил убыток от обслуживания клиентов в размере $ 3,2 млрд. 

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В банке финансовые потери связывают с политическими потрясениями ЕС и выходом Британии из еврозоны. Осложняет положение HSBC Holdings также и политическая неопределенность во всем мире. В финансовой организации назвали риски, которые могут повлияют на финансовое положение уже в этом году. Среди них политическая напряженность в ЕС, миграция, терроризм, а также усиление напряженности в отношениях с Россией, неопределенность касательно будущих отношений между Великобританией и ЕС. 

Правительство утвердило перечень республиканских бюджетных инвестиций

Дополнительно усиливают неопределенность для банка выборы в этом году во Франции, Германии, Нидерландах и Италии.

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