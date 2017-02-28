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Прибыльность казахстанских банков выросла на 77%

28.02.2017 11:22   658   0

Прибыльность казахстанских банков резко повысилась в 2016 году - плюс 77% за год. Участники рынка фиксируют рекордную прибыль, несмотря на стагнацию кредитной деятельности, сообщает Ranking.kz.

Заморозка кредитования не мешает казахстанским банкам фиксировать рекордные уровни прибыльности - совокупная прибыль банков в 2016 году составила 401,8 млрд тенге, достигнув самого высокого показателя за последние 5 лет. Напомним, что в 2012 году банковский сектор зафиксировал совокупный убыток в размере 205,5 млрд тенге.

По итогам 2016 года практически все банки в РК получили прибыль, кроме одного - убыток казахстанской "дочки" ВТБ составил 3,8 млрд тенге.

Как показывает статистика, генерировать прибыль банки могут и в отсутствии активной кредитной деятельности - за 2016 год ссудный портфель БВУ сократился на 43 млрд тенге и составил 15,5 трлн тенге.

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В течение 2013-2015 годов банковский сектор был, в целом, прибылен, в разные годы только 1-2 банка из общего числа участников показывали отрицательный результат деятельности.

В 2015 году прибыль банков сократилась на 19%, до 227,0 млрд тенге. При этом из 35 участников рынка только Казком и ВТБ показали отрицательный результат - убыток 53,0 млрд тенге и 3,5 млрд тенге, соответственно.

В 2014 году совокупная прибыль банков достигла 280,0 млрд тенге, при этом из всех участников рынка БТА получил убыток. Убытки БТА по итогам года составили 114,5 млрд тенге.

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Общая прибыль банков в 2013 году оценивалась в 264,9 млрд тенге. Из 38 участников рынка превышение расходов над доходами показал один банк (Нурбанк).

Напомним, что в 2012 году подавляющее большинство казахстанских БВУ показали прибыль (31 из 38), однако на итоговый результат по всему рынку повлияли показатели БТА (убыток в 349,3 млрд тенге).

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Лидерами 2016 года по объему заработанной прибыли стали Народный Банк и Казком, на которых приходится 58% всей прибыли банковского сектора - 123,5 млрд тенге у Народного и 107,6 млрд тенге у Казкома. Значительно отстает от двойки лидеров Ситибанк с показателем в 28,8 млрд тенге.

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Народный Банк в 2016 году достиг самого высокого показателя за последние 10 лет, предыдущий рекорд приходился на 2014 год, когда был заработан 120,2 млрд тенге. За год объем прибыли увеличился на 20,5 млрд тенге. Банк является лидером рынка по объему чистого результата на протяжении последних 5 лет.

В 2016 году Казком также обновил свой рекорд по максимальному уровню прибыли. Предыдущий был достигнут почти 10 лет назад, в 2007 году прибыль составила 46,3 млрд тенге. В 2015 году, напомним, банк ушел в минус на 53,0 млрд тенге.

Ситибанк в прошлом году заработал 40,8 млрд тенге - и это самый высокий показатель для него за последние 10 лет. В 2016 году для обновления рекорда ему не хватило 12 млрд тенге.

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