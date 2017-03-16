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Продовольственные товары в феврале подорожали на 1,4%

16.03.2017 15:10   633   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

Согласно представленным НБ РК данным о ситуации на финансовом рынке, инфляция в Казахстане в феврале 2017 года составила 1,0%. Продовольственные товары подорожали на 1,4%, непродовольственные товары подорожали на 0,6%. Тарифы на платные услуги повысились на 0,9%. 

По официальным данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, инфляция в феврале 2017 года составила 1,0%, для сравнения, в феврале 2016 года инфляция составила 1,1%. Продовольственные товары подорожали на 1,4% (рост на 0,9%), непродовольственные товары подорожали на 0,6% (рост на 0,8%). Тарифы на платные услуги повысились на 0,9% (рост на 1,6%). 

На рынке продовольственных товаров в феврале 2017 года повысились цены на овощи на 6,1%, в том числе на картофель – на 7,6%, лук репчатый – на 5,2%; мясопродукты на 2,2%, в том числе говядина – на 3,8%, баранина – на 3,6%; фрукты – на 1,2%. Цены снизились на яйца на 4,5%, сахар – на 2,4%.

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Среди непродовольственных товаров повысились цены на моющие и чистящие средства на 0,7%, медикаменты – на 0,6%. Цена на бензин повысилась на 2,1%, дизельное топливо – на 0,9%.

В группе платных услуг повысились цены на жилищные услуги на 1,3%, в том числе газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 4,8%, отопление центральное – на 2,4%, горячая вода – на 2,3%, холодная вода – на 1,7%. Подорожали амбулаторные услуги на 1,3%, услуги железнодорожного транспорта – на 0,8%, услуги дошкольного и начального образования – на 0,8%.

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За январь-февраль 2017 года инфляция составила 1,8% (в январе-феврале 2016 года – 2,5%). Цены на продовольственные товары с начала года выросли на 2,6 % (рост на 2,7%), непродовольственные товары – на 1,3% (рост на 1,8%), платные услуги – на 1,2% (рост на 2,8%).

 

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Вопрос дня
Из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. Как Вы к этому относитесь?
  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана
    83

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям
    23

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем
    652

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты
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Цифра дня
Более 1
трлн тенге
Выделит Правительство РК для оздоровления банковского сектора
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный. рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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