Производители РК, подтвердившие качество продукции, получат 90 млн тенге

Казахстанским производителям выплатят 90 млн. тенге за то, что они подтвердили качество своих товаров и услуг.

«В АО «Национальное агентство по развитию местного содержания «NADLoC» прошло заседание Межведомственной комиссии, где было принято решение о возмещении части затрат 50 субъектам индустриально-инновационной деятельности на общую сумму 91 595 тыс. тенге. Данные 50 заявок согласно пункту 15 правил перешли на текущий год c прошлого года и на основании тех же документов вынесены на повторное рассмотрение МВК», - сообщили в пресс-службе нацагентства.

Согласно правилам, такую поддержку получают отечественные производители, подтвердившие соответствие качества товара общепризнанным международным стандартам, допускаемым к применению на территории Казахстана в соответствии с Законом «О техническом регулировании». Они выделяются на консультационные услуги, связанные с подтверждением соответствия отечественных обработанных товаров, работ и услуг и систем менеджмента качества, а также на продвижение отечественных обработанных товаров, работ и услуг на внутреннем рынке.