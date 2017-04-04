Путешествие в мир финансов: Global Money Week в Казахстане

В конце марта - начале апреля стартовала Всемирная неделя финансового образования для детей и молодежи Global Money Week. Банк Хоум Кредит остается единственным БВУ, который уже четвертый год подряд поддерживает программу GMW и обучает маленьких казахстанцев основам финансовой грамотности.

Global Money Week ежегодно проходит во многих государствах мира. В 2015 году в программе участвовали 124 страны, в 2016 – 131, а в 2017 уже более 140.

Общее количество вовлеченных в программу GMW детей и молодежи за последние годы составило более 7 млн человек. При этом число мероприятий и вовлеченных в проекты GMW людей и организаций стремительно растет.

В 2017 году GMW девизом недели стал: «Учитесь. Делайте сбережения. Зарабатывайте». В рамках этой программы в Казахстане, Банком Хоум Кредит запланировано более 100 мероприятий по финансовой грамотности для детей во всех крупнейших городах страны. Со школьниками будут работать профессиональные бизнес-тренеры.

Всю неделю с 3 по 7 апреля, бизнес-тренеры Банка в 18 крупнейших городах Казахстана будут каждый день выезжать в школы, которые подали заявки на участие своих учеников в мероприятиях. Участников проекта ознакомят с основными понятиями финансовой системы; научат, как правильно распределять семейный бюджет; расскажут, как зарабатывать и сохранять деньги в будущем.

В этом году вместе с Банком Хоум Кредит поддержать идею Global Money Week решила и централизованная сеть библиотек города Алматы. «С Банком Хоум Кредит мы сотрудничаем уже несколько лет. В прошлом году ко Дню национальной валюты мы проводили семинары по финансовой грамотности для наших читателей. Возрастной контингент был разный, начиная от младших классов, заканчивая студентами колледжей. В этом году банк предложил нам принять участие в программе Global Money Week, мы сразу согласились», - рассказала куратор Центральной городской детской библиотеки им. С.Бегалина Алма Конарова.

По словам г-жи Конаровой, библиотека им.С.Бегалина год назад вошла в состав Централизованной библиотечной системы г.Алматы, которая состоит из 25 филиалов. «Теперь Банк Хоум Кредит сотрудничает не только с нашей библиотекой, а с целой сетью. В проекте Global Money Week помимо нас принимают участие юношеская библиотека им.Жамбыла, центральная городская детская библиотека им. Крылова, другие библиотеки г.Алматы и других крупных городов Казахстана. В каждой библиотеке на семинарах будет по 60-70 детей с различных школ города. Дети уже приглашены, это наши самые активные читатели», - рассказала Алма Конарова.

Участники программы воспринимают полученные знания весьма позитивно.

Кирилл, 10 лет, школа- гимназия № 8

«Когда мне сказали об этих курсах, я подумал, что прогуляю 2 урока. Но когда пришел, то понял, что это очень интересно. Я узнал много нового, что такое бюджет, что за ловушки у бюджета, мы изучали потребности и желания. Сейчас я коплю, чтобы у меня была собачка».

По словам 9-классника Куаныша, ученика школы «Дарын», ему понравилось, как специалисты банка читали семинары: «Как- то даже неожиданно, что к школьникам приходят такие большие организации. Это очень радует. Спасибо за то, что вы думаете о будущих поколениях, учите финансовой грамотности. Я думаю, это очень важно».

Необходимость участия в программах подобным GMW подчеркивают и преподаватели, и детские психологи. По словам школьного психолога Тахмины Джанбакиевой, сегодня каждый ребенок должен четко понимать, что правильно распределенный бюджет, залог спокойной и счастливой жизни, а залогом финансового успеха, прежде всего, является собственный труд. «Данную программу я считаю нужной и важной, поскольку она учит детей правильному отношению к деньгам. Конечно, нельзя забывать о таком самом важном аспекте как семья. Все формируется именно в ней. Однако, если родитель считает, что ребенок должен уметь с ранних лет распределять определенную сумму своих карманных денег на некий период, то необходимо какое-то время все-таки контролировать получается ли это у ребенка или нет. Очень надеюсь, что данная программа пополнит багаж экономических познаний у наших детей и найдет отклик у родителей. Самое главное чему должны научиться дети, это уважать труд, в первую очередь, родителей и свой», - считает психолог.