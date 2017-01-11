QAZKOM начал обслуживать японские платёжные карты JCB

В преддверии Всемирной зимней Универсиады в Казахстане Казкоммерцбанк (Qazkom) и крупнейший эмитент и эквайер японских платёжных карт – компания JCB Co., Ltd. – реализовали возможность обслуживания платёжных карт JCB в Казахстане.

Казкоммерцбанк, который помимо традиционных Visa и Master Card принимает к расчётам платёжные карты систем American Express, China Union Pay (КНР) и Diners Club (США), теперь сможет обслуживать через свою эквайринговую сеть платежные карты японской системы JCB. Это позволит обеспечить комфортное пребывание в Казахстане гостей из Страны восходящего cолнца, которые прилетят в республику в составе болельщиков из разных стран мира, число которых, как ожидается, превысит 30 тысяч человек.

«Мы открыты для сотрудничества с различными международными платёжными системами и поддерживаем стремление государства развивать туристский потенциал Казахстана. Мы продолжаем расширять возможности эквайринга Qazkom, чтобы у иностранных гостей, включая посетителей Универсиады или EXPO-2017, была возможность рассчитываться с тем же комфортом, к которому они привыкли у себя дома», – сказал управляющий директор Qazkom Нурлан Жагипаров.

Такаши Суетсугу (Takashi Suetsugu), генеральный директор JCB International Eurasia отметил, что достигнутая договоренность будет способствовать расширению использования карт JCB в Центральной Азии.

«Этот регион стратегически важен для компании JCB, которая стремится удовлетворять потребности держателей наших карт. Особенно это касается тех, кто приезжает в Казахстан из России, Китая и Японии. Мы верим, что наше сотрудничество будет способствовать росту карточных платежей и развитию туризма в Казахстане, а также сделает более удобным использование карт JCB во всем мире», – сказал он.

С 2006 года компания JCB является стратегическим партнёром американской платёжной системы Discover Financial Services, благодаря чему стал возможен приём карт JCB в сети Discover в США и приём карт Discover в сети JCB в Японии.

Партнёрские отношения между Discover Financial Services и Qazkom были установлены в 2016 году, когда банк стал эксклюзивным эквайером и эмитентом карт Diners Club в Казахстане, а также всех карт, выпущенных глобальной сетью Discover Global Network.

Присоединение JCB к эквайринговой сети Qazkom открывает новые возможности для банка и японской платёжной системы, позволяя осуществлять платежи в Казахстане для более чем 95,6 млн держателей карт JCB. Все карты JCB, выпущенные банками в 21 стране, будут приниматься к расчётам в сети Qazkom через систему Discover Global Network на всей территории Казахстана.

Для справки:

АО «Казкоммерцбанк» является одним из крупнейших банков в Казахстане и Центральной Азии. Активы Банка на 30 сентября 2016 года составили 5 139 млрд. тенге.

Банк имеет дочерние компании, осуществляющие деятельность в сфере управления финансовыми активами, страхования и брокерских услуг. Также Банк имеет дочерние банки в Российской Федерации и в Республике Таджикистан.

Крупными участниками Банка являются: г-н Ракишев К.Х., АО «Qazaq Financial Group», АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания», г-н Субханбердин Н.С., АО «ФНБ «Самрук-Казына».

Акции Банка находятся в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE). Глобальные депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции Банка (ГДР), находятся в листинге Лондонской фондовой биржи (ЛФБ). Банк первым среди банков СНГ завершил IPO в форме ГДР на Лондонской фондовой бирже в ноябре 2006 года на общую сумму 845 млн. долларов США.

JCB – крупный глобальный платежный бренд, ведущий эмитент и эквайер платежных карт в Японии. Компания JCB основала свой карточный бизнес в Японии в 1961 году, и начала увеличивать свое присутствие во всем мире в 1981 году. Сеть приема платежей включает около 31 миллиона предприятий торговли и сервиса и свыше миллиона пунктов выдачи наличных в 190 странах мира. На сегодняшний день карты JCB выпускают в 21 стране, по всему миру – свыше 95 миллионов держателей JCB-карт (данные на март 2016 г.).