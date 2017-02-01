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Qazkom начинает кредитовать бизнес в Астане и Алматы

01.02.2017 15:39   491   0

Qazkom, как основной оператор пяти новых специальных программ Фонда развития предпринимательства «Даму», приступает к кредитованию малых и средних предпринимателей в Астане и Алматы. Из общей суммы в 5 млрд тенге, выделенных Фондом «Даму» на реализацию этих программ, клиенты Банка получат порядка 3,7 млрд.

Заёмные средства предоставлены банку на 7-летний срок на платной и возвратной основе. Особенностью этих программ стали новые направления поддержки – «стартапы», инновационные, научные и технологические решения, а также проекты в приоритетных для крупнейших мегаполисов сферах – обрабатывающая и пищевая промышленность, сервис и инфраструктура.

«Активно кредитовать малый и средний бизнес мы начали в прошлом году после того, как объявили о новой стратегии и сменили фокус на МСБ и розницу. Усиленная работа в этом направлении уже принесла свои плоды: предприниматели теперь воспринимают Qazkom ведущим банком по их поддержке, а государство доверило нам основной объем финансирования важнейших программ для Алматы и Астаны», – сказал первый заместитель председателя правления банка Абай Искандиров.

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В целях реализации пяти новых программ поддержки МСБ Фонд развития предпринимательства «Даму» уже перечислил Qazkom первый транш в размере 2,7 млрд тенге.

Из этой суммы 900 млн тенге будут направлены на реализацию программы «Алматы-Өнім». Она предусматривает финансирование проектов алматинских предпринимателей, занятых в производстве продуктов питания, пищевого солода, минеральных вод и других безалкогольных напитков.

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Транш в сумме 250 млн тенге предназначен для кредитования начинающих предпринимателей столицы по программе «Астана Start Up», которая предназначена для начинающих предпринимателей и не имеет каких-либо ограничений по отраслям.

На реализацию программы «Алматы Туризм» Qazkom получил 1,3 млрд тенге. Эти деньги будут направлены на кредитование инвестиционных проектов алматинских предпринимателей, занятых в сфере производства сувенирной продукции, гостиничном бизнесе, административном и вспомогательном обслуживании, а также в сфере искусства, развлечения и отдыха.

Программа «Астана Бизнес» предусматривает поддержку предпринимателей северной столицы, занятых в розничной торговле (кроме автотранспорта), ресторанном бизнесе и доставке продуктов питания, а также финансирование на приобретение франчайзинга во всех отраслях. На эту программу банку будет выделено 250 млн тенге.

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Программа «Алматы-Инновации», средства для которой поступят в банк в ближайшее время, нацелена на финансирование проектов предпринимателей южной столицы, которые занимаются производством компьютеров, электронной и оптической продукции, а также для ведущих профессиональную, научную и техническую деятельность. Для реализации программы Qazkom получит 1 млрд тенге.

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