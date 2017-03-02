Qazkom подписал Меморандум о взаимопонимании в отношении потенциальной сделки с Halyk Bank

АО «Казкоммерцбанк» объявил о заключении не имеющего обязательной силы Меморандума о взаимопонимании в отношении потенциального приобретения АО «Народный банк Казахстана» контрольного пакета акций ККБ.

Сторонами Меморандума являются, помимо других лиц, Правительство Республики Казахстан, Национальный Банк Республики Казахстан, ККБ, Народный Банк, АО «БТА Банк» и Кенес Ракишев, крупный акционер ККБ.

Меморандум определяет рамки и условия, в соответствии с которыми может быть совершена сделка, а также действия, подлежащие осуществлению каждой из сторон для достижения указанного. В том числе условиями потенциальной сделки предусматривается покрытие возможных рисков, связанных с займом АО "БТА Банк" перед ККБ.

ККБ подчёркивает, что меморандум не имеет обязательной силы, и отмечает, что заключение меморандума не означает совершение сделки, для которой требуются дальнейшие действия сторон и выполнение определённых отлагательных условий, указанных в Меморандуме.

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