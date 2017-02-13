Qazkom погасил еврооблигации 2007 года на 750 млн евро

АО «Казкоммерцбанк» сообщил о погашении старших необеспеченных еврооблигаций, выпущенных в феврале 2007 года с первоначальной суммой размещения 750 млн евро.

«Несмотря на неоднозначную ситуацию на мировых рынках и продолжающиеся сложности в банковском секторе Казахстана Казкоммерцбанк, не изменяя политике по своевременному обслуживанию внешнего долга, погасил Еврооблигации на сумму чуть менее 400 млн евро. Первоначальная сумма выпуска составила 750 миллионов евро, которая уменьшилась в результате планомерного выкупа ценных бумаг в целях эффективного управления ликвидностью», - сказал первый заместитель председателя правления Абай Искандиров.

Банк снижает зависимость от внешних обязательств, в 2016 году Казкоммерцбанк в июле и ноябре прошлого года погасил еврооблигации на сумму $500 млн.

Банк имеет дочерние компании, осуществляющие деятельность в сфере пенсионного обеспечения, управления пенсионными и финансовыми активами, страхования и брокерских услуг. Также Банк имеет дочерние банки в Российской Федерации и в Республике Таджикистан.

Крупными участниками Банка являются: г-н К.Х. Ракишев, АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания», г-н Субханбердин Н.С., АО «Qazaq Financial Group», АО «ФНБ «Самрук-Казына».

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Акции Банка находятся в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE). Глобальные депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции Банка (ГДР), находятся в листинге Лондонской фондовой биржи (ЛФБ).