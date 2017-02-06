Расходы на проведение ЧМ по футболу 2018 года в России выросли до 638 млрд руб.

Постановлением правительства России от 31 января были внесены изменения в документ «О программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу». Они предусматривают увеличение расходов на подготовку к проведению турнира на 19 млрд руб. Таким образом, общая сумма расходов составляет теперь 638,8 млрд руб (около 3 496 млрд тг). Деньги будут выделены из федерального бюджета, сообщает РБК.

В постановлении указано, что в программу подготовки к турниру включен, в частности, капитальный ремонт учебно-тренировочного центра «Новогорск» в подмосковных Химках. Также один из разделов документа дополнен пунктом о «компенсации затрат бюджету Самарской области, понесенных на осуществление сноса недвижимого имущества, демонтажа движимого имущества».

ВВП Шерементьево - самый дорогой проект создания или реконструкции ВПП в аэропортах к чемпионату мира. На втором месте — полоса в новом аэропорту Ростова-на-Дону (17,99 млрд руб.), на третьем — полоса в Домодедово (12 млрд руб.).

Чемпионат мира по футболу в России должен пройти с 14 июня по 15 июля 2018 года. Турнир должны принять 11 городов, в которых изначально планировалось реконструировать 218 объектов.

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