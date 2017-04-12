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Расходы по реализации ГПИИР составили 320,3 млрд тенге

12.04.2017 11:38   692   0

Средства госбюджета составили 173 млрд тенге, средства Нацфонда 10 млрд тенге, заемные и собственные средства по факту составили 138 млрд тенге, перевыполнив план на 18,3%.

 

В рамках обеспечения условий для появления высокоэффективного индустриального предпринимательства из 13 регионов страны  46 предприятиям из запланированных 29 оказана государственная поддержка, направленная на повышение производительности труда, на общую сумму 379,9 млн тенге. Из них 232,5 млн тенге (61,2%) направлено на совершенствование технологических процессов и 122,3 млн тенге (32,2%) на повышение компетенции предприятий.

В отраслевой структуре большая часть возмещенных затрат пришлась на предприятия химической промышленности - 33% или 125,4 млн тенге. Также на предприятия, производящие стройматериалы - 19% (72,2 млн тенге), продуктов питания - 14% (53,2 млн тенге), машиностроения - 14% (53 млн тенге), металлургии - 8% (30,4 млн тенге), услуг - 7% (26,6 млн тенге) и на прочие предприятия - 5% или 19 млн тенге.

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В рамках Карты индустриализации в 2016 году введено 130 проектов на сумму 878 млрд тенге. Из них в рамках создания новых точек индустриального роста реализованы 6 проектов на 154,9 млрд тенге и 10 проектов по модернизации и расширению производств на 68,7 млрд тенге.

Объем производства обрабатывающей промышленности за 2016 год составил 7,7 трлн тенге из них 29% продукции произведено проектами Карты на сумму более 2,2 трлн тенге. В натуральном выражении вклад этих проектов в обрабатывающую промышленность составил 18,5%, в том числе в фармацевтической промышленности - 38%, в стройиндустрии - 33%, в химической промышленности - 30%, в металлургии - 22%.

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Среди регионов больший вклад внесла Астана - 57% объема производства в обрпроме от внедренных проектов Карты индустриализации, Акмолинская область - 45%, Мангистауская - 44%, в Костанайская - 30%, Павлодарская - 29%, ЮКО - 23%, Жамбылская - 22%, ЗКО - 21%.

За 7 лет программы реализовано 1028 проектов на 4,7 трлн тенге, из которых 97% или 995 проектов частного бизнеса  создано 97 тыс. постоянных рабочих мест. Введенными проектами с 2010 года произведено продукции на сумму 7,7 трлн тенге.

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Среди введенных 130 проектов за 2016 году ключевыми являются следующие: коктасжалский ГОК ТОО «Алтай полиметаллы» в Карагандинской области, горно-перерабатывающий комплекс  ТОО «Bapy Mining» в Алматинской области, завод по нарезке резьбовых соединений ТОО «Казахстан Пайп Трэйдэрс» в Мангистауской области, производство моторного топлива экокласса К5 АО «Конденсат» в ЗКО и литейный завод по изготовлению отливок  ТОО «KARLSKRONA LC AB» в ЮКО.

 

Объем инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности составил 834,1 млрд тенге, перевыполнив план на 11,2%. Для реализации крупных проектов  за 2016 год было привлечено 7 инвесторов из списка компаний, включенных в Global-2000/ТНК: RIFA Holding (Китай), Wengfu (Китай), Iluka (Австралия), Marubeni (Япония), W.E. Grace (США), Jalux (Япония), Viessmann (Германия). 

 

 

Вклад обрабатывающей отрасли в ВВП страны за 2016 год увеличился с 10,1% до 10,7%, в промышленности с 40% до 41,5%, в экспорте с 30,5% до 34,4%, в занятости с 6,3% до 6,7%.

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Среди регионов за 2016 год больший объем производства обрабатывающих предприятий сконцентрирован в Карагандинской области (1,5 трлн тенге продукции), ВКО (1,2 трлн тенге) и в Павлодарской области (0,9 трлн тенге).

По РК 12 регионов показали реальный рост производства. Лидерами в 2016 году стали Актюбинская (115,8%), Кызылординская (115%), Мангистауская (110,9%) области.

 

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