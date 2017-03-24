Рашит Сарсенов станет крупным акционером СК «Виктория»

Правлением НБ РК принято постановление от 24 февраля 2017 года № 32 «О выдаче Сарсенову Рашиту Темирбулатовичу согласия на приобретение статуса крупного участника Акционерного общества «Страховая компания «Виктория».

На данный момент Рашит Темирбулатович числится председателем совета директоров АО «СК «Виктория». Сарсенов Рашит также является председателем правления и крупным участником АО "Нурбанк" (через ТОО «JP Finance Group»), бизнесмену принадлежит ряд различных предприятий.

Страховая компания «Виктория», которая относится к категории имущественных страховых компаний, предоставляет услуги страхования в Казахстане с 1993 года. Текущая лицензия дает право осуществлять страховую и перестраховочную деятельность по 12 видам добровольного страхования и 7 видам обязательного страхования.

По состоянию на 1 марта 2017 года АО "СК "Виктория" является второй крупнейшей страховой компанией Казахстана, с объемом активов в 80,01 млрд тенге. Причем, на данную дату убыток компании составил 6,017 млрд тенге.

Фото: forbes.kz