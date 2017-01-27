Регионы улучшают уровень собираемости налогов

В 2016 году фактический объем налоговых поступлений в местный бюджет превысил план на 5%, в 2015 году превышение составляло 3%, сообщает Ranking.kz.

Лидеры по налоговым поступлениям - Алматы, Астана и Атырауская область

Сумма сборов налоговых поступлений в местный бюджет за год выросла на 13% до 1,7 триллионов тенге. Уровень собираемости налогов в структуре МБ за год улучшился - если в 2015 год объем фактических налоговых поступлений превышал план на 3%, то в 2016 году превышение составило 5%.

Доля налоговых поступлений в структуре местного бюджета РК за год несколько снизилась. Доля налогов в доходах региональных бюджетов уменьшилась до 40% с 42% в 2015 году.

Согласно отчету Всемирного Банка «Doing Business 2017» Казахстан в 2016 году по индикатору «Налогообложение» Казахстан занял 60-е место (ранее 57-е). Понижение на 3 позиции связано с изменением методологии.

Основа налоговых поступлений в местный бюджет - индивидуальный подоходный налог, доля его в структуре общего объема увеличивается (с 38% в 2014 году до 40% в 2016 году). Увеличилась и социальная нагрузка на бизнес, доля соцналога в объеме выросла с 29% до 30%.

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Однако доля внутренних налогов на товары, работы и услуги в структуре налоговых поступлений МБ сокращается, с 16% до 13% за 2 последних года. Это сигнализирует о некотором замедлении производства в регионах РК.

Наибольший объем налоговых сборов (в местный бюджет) традиционно показали Алматы, Астана и Атырауская область - 339 млрд тенге, 201 млрд тенге и 204 млрд тенге, соответственно за 2016 год.

При этом за год наибольший прирост налоговых поступлений был зафиксирован по бюджету Атырауской области (+48 миллиардов тенге), не смотря на ухудшение ситуации в нефтегазовом секторе, основы экономики региона.

Напомним, что согласно Плану нации "100 конкретный шагов" с 2018 года в Казахстане вводится 4-уровневая система местного бюджета - структура местного бюджета будет детализирована до уровня местного самоуправления. Таким образом, регионы получают большую самостоятельность в финансировании собственного развития.

Динамика сбора налогов соответствует темпам экономического роста в регионах. Предприятиям Атырауской области удалось увеличить выпуск продукции и услуг на 3% (январь-сентябрь 2016 года к соответствующему периоду 2015 года).

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Астана и Алматы увеличили выпуск продукции и услуг в физическом выражении на 2,3% и 2,2%, соответственно.