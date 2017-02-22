Рейтинги АО «Эксимбанк Казахстан» помещены в список CreditWatch Negative

20 февраля 2017 г. S&P Global Ratings поместило долгосрочный кредитный рейтинг «В-» контрагента АО «Эксимбанк Казахстан» в список CreditWatch Negative, «рейтинги на пересмотре с негативными ожиданиями». Краткосрочный кредитный рейтинг банка на уровне «С» подтвержден.

Кроме того, S&P понизил рейтинг банка по национальной шкале с «kzBB-» до «kzB+» и также поместили его в список CreditWatch с негативными ожиданиями.

Помещение рейтингов банка в список CreditWatch отражает мнение агентства о том, что существенное изменение структуры фондирования АО «Эксимбанк Казахстан» в 2016 г. и связанное с этим резкое сокращение ликвидных активов обусловило более низкую способность банка справляться с незапланированным оттоком фондирования по сравнению с другими казахстанскими банками. АО «Эксимбанк Казахстан» по-прежнему выполняет минимальные регулятивные требования в отношении коэффициентов ликвидности, и мы не отмечаем значительного риска дефолта в краткосрочном периоде в связи с отсутствием крупных выплат по облигациям в 2017 г. и весьма ограниченным объемом розничных депозитов, чувствительных к фактору доверия.

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S&P также отметил текущую поддержку фондирования со стороны НБ РК и недавнее вливание в капитал со стороны акционера банка. Вместе с тем, агентство полагает, что, если текущая ситуация будет носить продолжительный характер, это может означать, что банк в конечном счете окажется неспособным рассчитывать на поддержку кредиторов. На данном этапе неизвестно, сможет ли банк улучшить показатели фондирования и ликвидности в ближайшем будущем. Если АО «Эксимбанк Казахстан» не удастся этого сделать, S&P, скорее всего, понизит рейтинги банка.

Показатели ликвидности АО «Эксимбанк Казахстан» существенно ухудшились в 2016 г. ввиду значительного сокращения доли ликвидных активов по состоянию на конец 2016 г. Широкий показатель ликвидных активов (согласно определениям S&P Global Ratings) сократился до 2,1 млрд тенге (около 6,6 млн долл. США), или 2,7% совокупных активов, по сравнению с 6,8 млрд тенге (9,6%) годом ранее.

Отношение «широкие ликвидные активы / краткосрочное финансирование, привлеченное на открытом рынке» составляло всего 20% в конце 2016 г. по сравнению с 95% годом ранее. Несмотря на то, что в настоящее время банк выполняет все регулятивные требования в отношении коэффициентов ликвидности, его коэффициент текущей ликвидности, определяющий достаточность ликвидных активов на ближайшие три месяца, составил лишь 0,4х на 9 февраля 2017 г. при обязательном минимуме 0,3х. В среднем небольшие казахстанские банки в настоящее время поддерживают этот показатель на уровне не менее 0,7х (согласно отчетности), а крупные банки — на уровне как минимум 1,0х.

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S&P Global Ratings отметил, что текущие показатели ликвидности АО «Эксимбанк Казахстан» существенно ниже, чем у других казахстанских банков, что ограничивает его гибкость в случае незапланированного умеренного оттока фондирования. В связи с этим была пересмотрена оценка показателей ликвидности банка с «адекватных» на «умеренные».

В соответствии с критериями агентства долгосрочный кредитный рейтинг эмитента банка по-прежнему остается на уровне «В-», поскольку агентство не ожидает значительного риска дефолта в ближайшие 12 месяцев (в том числе благодаря поддержке в форме фондирования со стороны НБРК), если не произойдет незапланированного оттока средств клиентов или банк не сможет перенести сроки выплат по большей части долговых обязательств, сроки погашения по которым наступают в 2017 г. Тем не менее помещение рейтингов АО «Эксимбанк Казахстан» в список CreditWatch отражает мнение агентства о том, что если данная ситуация будет носить продолжительный характер, текущий небольшой запас ликвидности и ухудшившийся профиль фондирования банка могут свидетельствовать о том, что банк в конечном счете не сможет рассчитывать на поддержку кредиторов. И это в среднесрочной перспективе может негативно повлиять на его устойчивость.

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S&P может понизить рейтинги банка в течение ближайших трех месяцев, если он не создаст значительного запаса ликвидности и таким образом не усилит показатели ликвидности и фондирования до уровней, сопоставимых с уровнями казахстанских банков, имеющих «адекватную» оценку ликвидности и «среднюю» оценку профиля фондирования.

S&P планирует вывести рейтинги банка из списка CreditWatch и подтвердить их на текущем уровне в том случае, если АО «Эксимбанк Казахстан» значительно увеличит запасы ликвидности до среднего уровня по банковской системе Казахстана. В то же время АО «Эксимбанк Казахстан» необходимо продемонстрировать наличие иных источников фондирования, помимо средств НБРК, что будет свидетельствовать о сохранении банком текущей поддержки со стороны кредиторов.

Фото: eximbank.kz