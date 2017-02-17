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S&P: Рейтинги Delta Bank понижены до отметки «дефолт»

17.02.2017 14:19   427   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

16 февраля 2017 г. S&P Global Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента АО «Delta Bank» с «СС/С» до «D/D» («дефолт») и рейтинги выпуска приоритетных необеспеченных облигаций с «СС» до «D» в связи с неисполнением обязательств.

Одновременно S&P понизил рейтинг банка по национальной шкале с «kzCC» до «D».

Рейтинговое действие обусловлено невыплатой основной суммы долга в размере 9,8 млрд тенге по приоритетным необеспеченным облигациям, размещенным на  внутреннем рынке, по прошествии льготного периода, завершившегося 14 февраля 2017 г. Банк сообщил о невыплате по некоторым из срочных депозитов по окончании срока вклада.

Рейтинговое агентство оценивает сложившуюся ситуацию как общий дефолт по обязательствам АО «Delta Bank».  АО «Delta Bank» по-прежнему ожидает получения поддержки со стороны Национального банка Республики Казахстан (НБ РК), которая, как было ранее согласовано с НБ РК, будет предоставлена при условии вливания ликвидных средств мажоритарным акционером банка Нурланом Тлеубаевым. Мы пересмотрим рейтинги АО «Delta Bank» в случае получения поддержки со стороны акционера или НБ РК, а также при условии, что банк произведет выплаты по выпуску ценных бумаг.

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Ранее, 3 февраля 2017 года S&P снизило долгосрочный кредитный рейтинг банка и рейтинги выпуска приоритетных необеспеченных долговых обязательств АО "Delta Bank" с «ССС-» до «СС», в связи с неуплатой основного платежа по приобретенным необеспеченным облигациям сроком погашения 18 января 2017 года. 1 февраля 2017 года начался льготный период сроком 10 рабочих дней, в течение которых банку предстояло погасить основную сумму долга, после истечения срока рейтинги банка были понижены снова.

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