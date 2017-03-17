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РК увеличит объёмы финансовой поддержки Кыргызстану с $7 млн до $41 млн

17.03.2017 18:01   729   0
В Москве прошло заседание Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), на котором утверждены решения, обеспечивающие безопасность потребителей и эффективность фитосанитарного контроля в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает пресс-служба ЕЭК.
 
Совет ЕЭК утвердил:
- Обнуление ставки ввозных пошлин на эфирные спирты и их производные, широко применяемые в обувном производстве. По оценкам Российского союза кожевников и обувщиков, данная мера должна позволить снизить расходы предприятий отрасли на 735,3 тыс. долл. США в год и повысить рентабельность производств на 13% по сравнению с текущим уровнем (с 2,8% до 3,16%).
 
- Включение в технический регламент ЕАЭС «О безопасности игрушек» ряда новых положений, которые в том числе направлены на обеспечение безопасности продукции, имеющей магнитные элементы. В частности, запрещены продажа и распространение игрушек с незакреплёнными сверхсильными магнитами малого размера. Это позволит снизить угрозы здоровью детей, так как исключит возможность проглотить их.
 
- Исключение ряда дублирующих норм в сфере карантинного фитосанитарного контроля, осуществляемого при ввозе подкарантинной продукции в ЕАЭС и при ее перемещении между государствами-членами. Это решение будет способствовать снятию необоснованных административных барьеров в торговле и сокращению конфликтных ситуаций при проведении карантинного фитосанитарного контроля.
 
- Внесение изменений в технический регламент «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе». Срок начала действия нормы, предусматривающей маркировку взрывчатых веществ, перенесен на 1 января 2021 года. Регламент нормативно закрепляет обращение в странах ЕАЭС взрывчатых веществ, применяемых в угольной, нефтяной, газовой и ряде других отраслей промышленности.
 
Касательно решения по обнулению ввозных пошлин на эфирные спирты и их производные, член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина отметила, что эта мера будет действовать по 28 февраля 2019 года включительно. «Введение нулевой ставки на ввоз указанной химической продукции обеспечит поддержку производителей кожевенной, кожгалантерейной продукции и обуви, затраты которых на закупку химии из-за увеличения курсов валют выросли в 2,5 раза, – сообщила Вероника Никишина. – Таким образом, обнуление ввозных пошлин должно позволить предприятиям сократить издержки и предложить более конкурентоспособные цены на внутреннем и внешнем рынках».
 
В рамках Совета ЕЭК Республика Казахстан и Кыргызская Республика подписали документы о предоставлении технической и финансовой помощи Кыргызстану в процессе адаптации экономики страны в связи с ее членством в Евразийском экономическом союзе. 
 
Как рассказал Вице-премьер-министр Кыргызстана, республика проделала большую работу, чтобы создать условия, гарантирующие обеспечение качества и безопасности товаров, поставляемых в страны Союза. «Средства от Казахстана как раз будут направлены на модернизацию и развитие необходимой инфраструктуры, в частности, ветеринарных и фитосанитарных лабораторий», – заявил Олег Панкратов.
 
Казахстан увеличит объёмы финансовой поддержки с 7 до 41 млн долларов. Средства пойдут на развитие инфраструктуры, в том числе на строительство, модернизацию и дооснащение контрольно-пропускных пунктов и лабораторий в Кыргызской Республике.
 
Упростится также процесс взаимодействия двух стран. Страны согласовали уполномоченные органы, которые будут определять условия и форматы предоставления помощи – Министерство экономики Кыргызстана и Министерство финансов Казахстана.
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Вопрос дня
Из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. Как Вы к этому относитесь?
  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана
    85

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям
    23

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем
    686

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты
    156

Цифра дня
61,2
млрд долларов США
валютные активы Национального фонда на конец 2016 года
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный. рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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