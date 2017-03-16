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РК выполняет венские обязательства по сокращению добычи нефти

16.03.2017 12:19   387   0

В январе было добыто 5,96 тыс. тонн сырой нефти - на 1,6% меньше, чем месяцем ранее, сообщает energyprom.kz.

10 декабря 2016 года в Вене на заседании ОПЕК Казахстан объявил о заморозке добычи в первом полугодии 2017 года на уровне 1,7 млн баррелей в сутки.

В сравнении с декабрем 2016, в январе 2017 объемы добычи нефти и попутных нефтепродуктов (газового конденсата) составили 7,12 млн тонн (или 1,67 миллиона баррелей в сутки) - на 1,6% меньше, чем в декабре 2016. Добыча сырой нефти сократилась до 5,96 млн тонн - также минус 1,6% за месяц. Это позволяет заявить о выполнении и даже перевыполнении Казахстаном обязательств по сокращению добычи нефти (сокращение до 30 тысяч баррелей в сутки), отмечает пресс-служба Министерства энергетики РК. Снижение добычи нефти произошло, в основном, по группе компаний Актюбинской (АО "СНПС-Актобемунайгаз", АО "КаспийНефтьТМЕ"), Мангистауской (АО "Узеньмунайгаз", ТОО "Каракудукмунай", ТОО "Ком-Мунай") и Кызылординской (ТОО "Кольжан", ТОО "КумкольТрансСервис", АО "НК "КОР") областей.

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По данным КГД МФ РК, в последнем квартале 2016 года нефть марки Brent Dtd стоила 16,5 тыс. тг за баррель ($49,3 по среднеквартальному обменному курсу). Это на 5,5% больше, чем в 3 квартале 2016.

В ноябре 2016 о сокращении нефтедобычи договорились страны ОПЕК, в декабре договоренность поддержали также 11 стран, не входящих в ОПЕК. В итоге с момента заключения декабрьских соглашений, по данным Bloomberg, цены на нефть марки Brent не падали ниже $51,3 за баррель (в марте 2017), и даже достигали $57 (в январе 2017).

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В то же время, в сравнении с январем 2016 года, объемы добычи увеличились на 4,2%. Прирост обеспечили нефтедобытчики Атырауской области - плюс 14,6% за год, до 3,36 млн тонн.

Международный консорциум «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В.», работающий в регионе, получил разрешение от правительства РК на расширение производства на морском месторождении Кашаган. В консорциум «НКОК» входят КазМунайГаз, Eni, ExxonMobil, Inpex, Shell, Total и CNPC. Одобрение правительства позволяет «НКОК» начать подготовительные инженерно-технические работы в 2017 году и разработку планов дальнейших инженерно-технических работ на 2018 год. После завершения данного проекта объем добычи на первом этапе может достигнуть целевого уровня - 450 тысяч баррелей в сутки.

Утренняя сессия: тенге показывает рост

Расширяется и крупнейший нефтедобытчик региона и РК - «Тенгизшевройл» (владельцы - Шеврон, КазМунайГаз, ExxonMobil, ЛукАрко). В прошлом году в рамках проекта будущего расширения на казахстанское содержание уже было проинвестировано 730 млн долларов. В целом общая сумма инвестиций в проект расширения на протяжении пяти лет оценивается в 36,8 млрд долларов, 32% из которых будет отдано на казсодержание.

 

 

В многолетней динамике прошлый год продолжил тренд на снижение добычи сырой нефти в натуральном выражении - минус 1,4% к 2015.

В то же время, в стоимостном выражении, напротив, после снижения в 2015, наблюдался весьма оптимистичный уровень прироста - сразу +24,4% за год.

 

*данные за 2016 год - оперативные, и могут отличаться от уточненных годовых, которые будут предоставлены КС МНЭ РК позже

По итогам 2016 года реализация сырой нефти на внутреннем рынке подросла - плюс 3,4% за год, до 4,5 млн тонн (это 6,9% от общего объема ресурсов в секторе).

Размер просрочки по розничным займам сократился на 10,5%

Экспорт, напротив, немного сократился (-2,1% к 2015, до 61,1 млн тонн - это 93,1% от всего объема использования).

В марте 2017 первая партия кашаганской нефти была отгружена в порту Новороссийска. Поставка стартовала в январе 2017 года, и производится впервые по новому маршруту - по нефтепроводу Атырау-Самара, принадлежащему АО «КазТрансОйл», с сохранением качества сырья, и дальнейшей транспортировкой по системе ПАО «Транснефть» в общем потоке малосернистой сибирской легкой нефти до порта Новороссийска. В будущем ожидается, что по новому маршруту, позволяющему транспортировать кашаганскую нефть с сохранением качества сырья, будет поставляться легкая нефть других казахстанских месторождений.

В целом, прием нефти с месторождения Кашаган в систему магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» начался 11 октября 2016 года. На 1 марта 2017 года прием кашаганской нефти в систему магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» составил 239 тыс. тонн.

 

 

Сокращение экспорта сырой нефти и нефтепродуктов в 2016 году на 2% в натуральном выражении привело к снижению в деньгах (в долларовом выражении) сразу на 27,6%.

Основной импортер казахстанского черного золота в СНГ - Украина (609 тыс. тонн, +83,8% за год, на 210,1 млн долл США, +58,6% за год).

Вне СНГ ключевые импортеры - Италия (21,7 млн тонн, +21,4% за год, на 7,3 млрд долл США, -7,5% за год), и Швейцария (8,4 млн тонн, +41,1% за год, на 2,3 млрд долл США, -1,6% за год).

 

 

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