РК ждет роста активов Нацфонда до $80 млрд к 2030 году

Казахстан ждет роста активов Национального фонда до $80 миллиардов к 2030 году при мировой цене на нефть в $50 за баррель, а также планирует ограничить займы правительства и квазигосударственного сектора объемом валютных активов Нацфонда, сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

На конец 2016 года валютные активы Национального фонда, где копятся поступления от недропользователей, составили $61,2 млрд, снизившись за год на 3,4 процента.

На 1 января 2017 года сумма долга правительства с учетом гарантированного долга и внешнего долга трех госхолдингов составила $49,4 млрд.

"В дополнение к ограничению по неснижаемому остатку средств в Нацфонде также было введено ограничение по объему долга правительства с учетом гарантированного долга и внешнего долга квазигосударственного сектора, который суммарно не должен превышать размер валютных активов Нацфонда", - сказал Сулейменов.

Размер гарантированного трансферта в госбюджет из Нацфонда будет постепенно сокращен с 2,8 трлн тенге до 2,0 трлн тенге с 2020 года.

Власти Казахстана в феврале сообщили, что выделят из Нацфонда 2 трлн тенге ($6,7 млрд) на оздоровление банковской системы.