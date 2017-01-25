Россия теряет вес в банковском секторе Казахстана

За год доля вкладов российской группы сократилась с 10,8% до 8,1%. Удельный вес кредитов сократился с 9,6% по 8,1%, сообщает Finprom.kz.

На рынке Казахстана работает 4 банка со 100%-м участием резидентов из России. Самый крупный из них Сбербанк, по объему депозитного портфеля он входит в ТОП 5 крупнейших банков РК. С 2011 по 2015 год вклады казахстанцев в Сбербанке увеличились в 3,5 раза, на конец ноября 2015 года они составили 1,3 трлн тенге. Но уже к ноябрю 2016 года банк потерял 212,5 млрд тенге, размер портфеля уменьшился до 1,1 трлн тенге. Причиной тому стало сокращение вкладов юрлиц с 823,5 до 490,6 млрд тенге, при этом вклады физлиц выросли с 462,5 до 582,9 млрд тенге.

Ссудный портфель Сбербанка за год уменьшился на 130,8 млрд, до 951,0 млрд тенге. По объему ссудного портфеля банк занимает 4-е место на рынке. Доля просроченных кредитов выросла с 10,0% до 10,7%.

Следующий крупный банк с российским участием - Альфа-Банк. Депозитный портфель банка за последние 5 лет вырос с 56,6 до 200,4 млрд тенге. За последний год рост составил 17,6 млрд тенге, из них депозиты физлиц выросли на 20,2 млрд, до 72,8 млрд тенге, вклады юрлиц наоборот сократились на 2,6 млрд, до 127,6 млрд тенге.

Утренняя сессия: доллар упал до 327 тенге

Ссудный портфель Альфа-Банка за год сократился на 27,5 млрд тенге, до 132,4 млрд, при этом доля просрочки выросла с 5,4% до 8,3%.

Депозитный портфель ВТБ в течение 2011-2015 годов показывал ежегодный прирост, до 118,6 млрд тенге. Однако, за последний год объем вкладов сократился на 31,3 млрд, до 87,3 млрд тенге. В портфеле вкладов сокращение было как по физлицам (37,6 до 36,7 млрд тенге), так и по корпоративным клиентам (с 81,1 до 50,6 млрд тенге).

Ссудный портфель начал уменьшаться еще раньше, с ноября 2014 года по ноябрь 2015 кредиты сократились на 23,7 млрд тенге, а за последний год сократился еще на 24,7 млрд, до 75,5 млрд тенге. Доля просрочки у ВТБ самая большая на рынке РК - 19,1%, годом ранее - 13,9%.

Хоум Кредит - единственный российский банк, который показал рост депозитного и кредитного портфелей за последний год. Вклады выросли на 28,3 млрд, до 61,8 млрд тенге, из них вклады физлиц на 19,3 млрд тенге, вклады юрлиц на 9,0 млрд тенге.

Ссудный портфель Хоум Кредита после незначительного спада в 2015 году (с 105,5 млрд тенге в ноябре 2014 года до 102,1 млрд тенге в ноябре 2015 года) в 2016 году начал расти и за год увеличился на 9,3 млрд, до 111,4 млрд тенге к ноябрю 2016 года.

Валютная структура депозитов в банках стремится к паритету

Наращивание ссудного портфеля банк проводил качественно, доля просрочки за год сократилась с 9,8% до 5,3%.