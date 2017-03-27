Рост ВВП Казахстана за январь-февраль 2017 года составил 2,5%

ВВП Казахстана за январь-февраль вырос на 2,5%, сообщил министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов, передает пресс-служба МНЭ РК.

"У нас по итогам двух месяцев ВВП вырос на 2,5 процента - за январь-февраль. Это достаточно хороший показатель. Надеемся, что динамика будет такая же, может быть даже чуть позитивнее", - добавил Сулейменов.

Напомним, ранее Тимур Сулейменов сообщил, что в правительстве обсуждают снижения ставки социального налога в РК, а также отметил, что налоговая нагрузка в республике достаточно низкая.